La sequía impacta en las liquidaciones de divisas y el BCRA está más alerta

La sequía que afecta a gran parte de la región agrícola del país desde principios de año llevó a nuevos recortes en la producción esperada de soja y maíz. Sin embargo, los efectos no se circunscriben al sector agropecuario, sino que se expanden y ya se encienden las luces de alarma en la city en los mercados.



Alertan que la menor cosecha impactará sobre las liquidaciones de divisas en el mercado mayorista y obligaría al Banco Central a tomar una posición mucho más activa en la plaza financiera.



El flujo de ingresos de los grandes exportadores se demora algo en hacerse presente en el mercado exigiendo que la autoridad de control subrogue su actividad asumiendo el papel de principal oferente para evitar un salto importante en la cotización del dólar", indicó el analista cambiario Gustavo Quintana.



El periodo de liquidación de divisas proveniente del agro comienza a mediados de marzo y tiene su pico durante los meses de abril y mayo. Ya en junio la oferta comienza a menguar. Algunas empresas exportadoras ya adelantan que la oferta de divisas podría ser menor que en años anteriores debido a las condiciones climáticas desfavorables en las principales zonas productoras.



Sin embargo, aclaran que hay una posibilidad de que el panorama no sea tan sombrío y el impacto de la menor cosecha sea suplido por granos de años anteriores que aún están guardados en silobolsas. "Aún hay cerca de 10 millones de toneladas de granos de la cosecha del 2017 que quedaron sin vender y si el precio internacional de los granos es atractivo podrían llegar a volcarse al mercado", revelan desde el sector empresario.



Según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) las pérdidas estimadas por la sequía llegarían a los u$s 4.650 millones. La falta de precipitaciones durante ciclos claves de desarrollo de dichos cultivos, en especial los correspondientes a los sembrados en etapas tardías, redujo en 24 millones de toneladas la estimación de producción de ambos cultivos desde las primeras previsiones de la entidad, a fines del año pasado.



En la jornada del viernes el Banco Central tuvo que salir a hacer frente a la demanda de divisas y así tomar la posición vendedora más grande en lo que va del 2018. La autoridad monetaria vendió u$s 300 millones mientras que la exportación cerealera solo vende un promedio de 60 millones diarios. Operatoria La liquidación de divisas está fundamentalmente relacionada con la compra de granos que luego serán exportados ya sea en su mismo estado o como productos procesados, luego de una transformación industrial.



Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), explican que la mayor parte del ingreso de divisas en este sector se produce con bastante antelación a la exportación, anticipación que ronda los 30 días en el caso de la exportación de granos y alcanza hasta los 90 días en el caso de la exportación de aceites y harinas proteicas.



Las liquidaciones de divisas dependen de distintos factores entre los que están los climáticos pero también los relacionados a la coyuntura local e internacional. Los precios en el mercado de Chicago o las variaciones y expectativas de suba del dólar también influyen.



