Empresas gráficas piden mantener la emisión de facturas en papel

"Estamos esperando la reflexión del propio Gobierno. Creemos que lo van a corregir porque ha llegado a nuestras manos entidades de defensa al consumidor que han tenido fallo favorable de la Justicia de no innovar", dijo a Télam el presidente de la Federación Argentina de la Industria Gráfica (Faiga), Juan Carlos Sacco.



A partir del DNU 27/2018 de "Desburocratización y simplificación", que se firmó en enero de este año, se estableció que la información al consumidor debe ser "proporcionada en el soporte que el proveedor determine, salvo que el consumidor opte por el soporte físico. En caso de no encontrarse determinado el soporte, éste deberá ser electrónico".

En el caso de las tarjetas de crédito, se dispuso que "el emisor podrá optar por enviar el resumen en soporte electrónico a la dirección de correo electrónico que indique el titular en el contrato, salvo que el consumidor establezca expresamente que su remisión será en soporte papel".



Las empresas comenzaron en los últimos días a informar a los usuarios que dejarían de enviar las facturas y resúmenes en soporte papel, mientras que desde entidades de defensa al consumidor consideran que esto vulnera los derechos de los usuarios que tienen limitado acceso a internet.

Según Sacco "es un error porque están vulnerando el derecho del consumidor. El DNU presidencial en su artículo 169 deja sin efecto la Ley 27250 que fue promulgada por este mismo gobierno".

La Ley 27250 establecía que las empresas debían enviar los resúmenes en soporte papel a menos que el usuario requiriera recibirlo por medios electrónicos.



"Están desconociendo la propia ley que ellos promulgaron y que por unanimidad legislativa fue re contra transparente y venía a corregir un gran error. Sería imperdonable que en un mundo moderno decida el proveedor y no el usuario. Nunca en el mundo un proveedor decide por el usuario", aseguró.

En este contexto detalló que "de prosperar este DNU se perderían en el sector gráfico solamente en forma directa 20.000 puestos de trabajo en menos de 60 días, de una plantilla de 50.000, y si se contabiliza todo lo asociado, como industria papelera, transporte, correo, folletería, la pérdida es incalculable".