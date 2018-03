El plan "Ahora 12" vence y la CAME pide que se extienda para promover el consumo

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) solicitó la prórroga del Plan "Ahora 12", con vigencia hasta el 1 de abril de 2018. "Sería muy importante revitalizar el Ahora 12 con costo financiero cero para sostener el mercado", sostuvo Fabián Tarrío, presidente de CAME.Según Tarrío, "hay menos liquidez en la calle para destinar a consumo y eso está retrayendo las ventas minoristas". En una misiva al ministro de Producción, Francisco Cabrera, la entidad considera al plan como una herramienta exitosa para promover el consumo y generar empleo de calidad.Esto permite financiar las ventas, lo que resulta fundamental para fortalecer el mercado interno, ampliar el acceso a bienes y servicios e incrementar los niveles de demanda."Desde CAME auguramos que la solicitud sea considerada en pos de sostener el consumo interno sin afectar la rentabilidad de los comercios, los cuales, en caso de no contar con este instrumento, verían sus facturaciones resentidas", advirtió Tarrío."Desde CAME auguramos que la solicitud sea considerada en pos de sostener el consumo", dijo.A fines de diciembre, la Secretaría de Comercio renovó los planes de compra con tarjeta de crédito en cuotas fijas e iguales conocidos como "Ahora 3", "Ahora 6", "Ahora 12" y "Ahora 18", hasta el primero de abril de 2018.Los programas "Ahora 12" y "Ahora 18" están disponibles para adquirir productos de línea blanca, indumentaria, calzado y marroquinería, materiales y herramientas para la construcción, muebles, bicicletas, motos, turismo, colchones, libros, artículos de librería, teléfonos celulares 4G, juguetes y juegos de mesa, computadoras, notebooks y tabletas, neumáticos, accesorios y repuestos para automotores y motos, artefactos eléctricos de iluminación de tecnología led, Instrumentos musicales y televisores.En tanto, los programas "Ahora 3" y "Ahora 6" están disponibles para calzado, indumentaria y marroquinería desde abril 2017 por el acuerdo sectorial con textil y calzado y, desde enero de 2018, el rubro Juguetes y Juegos de Mesa.La lista de comercios adheridos y rubros se puede consultar en www.ahora12.gob.ar