El consumo seguirá débil: pronostican que este año sólo crecerá 0,7%

Especialistas advierten el consumo masivo continuará débil este año. Indicaron que un modelo econométrico elaborado junto a consultora Ecolatina sobre proyección de consumo arrojó que "para este año el crecimiento será de 0,7%".



Así lo dijo el director comercial de Kantar, Federico Filipponi. Por lo pronto, en 2018 el consumo masivo estará impulsado por el crecimiento del empleo privado (1,3%); aumento de jubilaciones y asignaciones (entre 4,2% y 1,5%) y suba de empleo no asalariado (4%).



En tanto, que lo afectarán el aumento de gastos en bienes durables (15%); la suba de oferta de crédito hipotecarios (72%); los aumentos en los servicios públicos (42%); el salario real privado que no crecerá y el salario real público (que caerá 1,5%).



De acuerdo con el trabajo, el incremento en transporte y tarifas reducirán 15% el ingreso del estrato bajo superior y 26% el del estrato bajo inferior. A su turno, el managing director Cono Sur de la consultora, Juan Manuel Primbas, sostuvo que "el consumo masivo está en franco retroceso. En el 2007 cayó 2% en volumen y el gasto per cápita fue similar al del 2003".



"Es difícil pensar que el consumo crezca; está estancado, se ajusta, está perdiendo y lo mismo pasa a nivel global donde el crecimiento del consumo masivo es de solamente 1%", expresó. No obstante, resaltó que "lo curioso es que el consumidor no deja de gastar en bienes durables, como notebooks, camiones, motos, autos, turismo y autos usados, entre otros".



"Lo que no crece es el consumo masivo y el rubro textil", puntualizó y al aludir a encuestas donde se consulta cómo la gente ve su situación económica futura, indican que "va a ser igual" a la actual.



Al dividir a los consumidores en una pirámide según el nivel de ingresos en la que la punta es presidida por el target alto y medio, seguida del medio bajo, bajo superior y finaliza en el bajo inferior, Primbas sostuvo que el nivel bajo superior, que es el consumidor promedio argentino "es el que perdió poder adquisitivo, resignó consumo y no se recupera".



Sostuvo que ese nivel poblacional "compró tres categorías menos en promedio y la compra media comparada con la del 2003 se redujo 10%". De las 10 marcas de productos que más crecieron en ventas, cinco son de bajo precio, como Manaos y Don Satur, ejemplificó.



Señaló que el canal mayorista es "cada vez más importante" y que son los niveles altos y medios los que concurren a stockearse y el 30% de su gasto es de marcas de bajo precio. También señaló que los negocios de descuentos como Día tienen una penetración del 39% y las marcas propias se imponen en 34%.



Recordó que en 2007 tuvieron buen desempeño los almacenes y los distribuidores mayoristas y éstos últimos buscaron al consumidor final y fueron elegidos por "percepción de bajo precio".