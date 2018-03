Renació la demanda y el dólar subió nueve centavos para cerrar a $ 20,61

La ausencia del Banco Central en la rueda por tercera vez consecutiva y la apreciación de la divisa norteamericana en el mundo generaron que tipo de cambio retomara la tendencia alcista en el mercado local. El dólar subió nueve centavos este jueves a $ 20,61 en agencias y bancos de la city porteña, de acuerdo al promedio que realizó ámbito.com.Fue en sintonía con el segmento mayorista, donde la divisa ascendió también nueve centavos a $ 20,37.El aumento se produjo en coincidencia con el mundo, donde índice dólar avanzó frente a una canasta de monedas antes de la reunión de la semana próxima de la Reserva Federal debido a la caída de la presentación de solicitud de beneficios por desempleado la semana pasada, lo que apunta a una firmeza del mercado laboral, aún cuando el crecimiento económico parece haberse desacelerado a principios del primer trimestre.En Brasil avanzó un 0,9% y en México, un 0,8%.La moneda norteamericana comenzó algo más demandada desde el inicio de las operaciones pero con dos segmentos bien diferenciados en el desarrollo de la jornada. Durante la primera parte, los precios se mantuvieron estabilizados en un rango discretamente más elevado que el alcanzado en la jornada previa pero sin exhibir cambios bruscos en la cotización. En la segunda mitad, se acentuó la presión compradora y los precios reaccionaron con la suba que terminó por redondear sobre el cierre.Los mínimos se anotaron en el arranque en los $ 20,27, dos centavos arriba del cierre previo. Los valores se cristalizaron en un rango de $ 20,28/20,29 durante un lapso importante del día sin registrar variaciones significativas en la cotización. Las órdenes de compra, en este sentido, se intensificaron en el final e impactaron en los precios que, sin intervención oficial, superaron la barrera de los $ 20,32 y anotaron máximos en $ 20,37 casi sobre el cierre.Desde PR Corredores de Cambio, indicaron que "la calma reinante desde comienzos de la semana se interrumpió en esta rueda y el mercado volvió a presentar un escenario con tono demandante que despertó al tipo de cambio del letargo generado por las fuertes intervenciones oficiales de la semana anterior y el último lunes (por las que desembolsó u$s 522 millones)".Aseguraron que "la demanda por cobertura volvió a dominar el desarrollo de las operaciones provocando una suba que hizo que el dólar superara el techo implícito impuesto (cercano al $ 20,25) por la acción de la autoridad monetaria".El analista Fernando Izzo sumó otro factor: "fue un día que no hubo ningún tipo de licitación de activos en moneda local, salvo las que se pactan por Lebac en el mercado secundario".En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" operó estable a un promedio del 25,5% TNA, y en "swaps" cambiarios se pactaron u$s 222 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos, mediante el uso de compra-venta de dólares para el viernes y el lunes. Las Lebac en el mercado secundario se operaban al plazo de 6 días a 26,3% TNA, y la de 153 días al 25,5% TNA.En el Rofex, donde se negociaron u$s 513 millones, el 40 % se operó para fin de mes a $ 20,495 con una tasa implícita de 16,8% TNA y el plazo más largo fue enero, que cerró a $ 23,97 a una tasa del 20,2% TNA.En la plaza paralela, en cambio, el blue se negocia en el récord de $ 20,76, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" cedió ayer tres centavos a $ 20,22.Por último, las reservas del Banco Central disminuyeron el jueves u$s 157 millones, hasta los u$s 62.233 millones.