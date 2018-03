Etchevehere aseguró financiamiento para productores afectados por la sequía

Política Macri anunció medidas paliativas para el sector agropecuario por la sequía

Los productores afectados por la sequía "van a tener todo el financiamiento que necesitan", dijo el ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere.En la feria Expoagro, el ministro -tras participar de la jornada de apertura junto con el presidente Mauricio Macri- aseguró que para enfrentar a la sequía "lo que necesita el productor es financiamiento y en eso es en lo que vamos a trabajar"."Es lo que dijo el presidente Macri, que el Banco Central va a permitir con una resolución que sale esta semana que los productores que tengan deudas puedan recibir créditos", enfatizó el funcionario.Etchevehere dijo que "hoy los precios de los granos son muy buenos entonces el productor va a necesitar financiarse para sembrar y en esa decisión es en donde hay que acompañarlo".El titular de la cartera de Agroindustria agregó que "el presidente del Banco Nación (Javier González Fraga) dijo que iba a haber financiamiento sin tope y eso es justamente de lo que estamos hablando".Etchevehere reconoció que en la actualidad "el clima no favorece a los productores, pero los precios altos le dicen a los productores que siembren" y ahí es donde deben aparecer el "financiamiento que necesiten"."Que se elimine el registro de operadores de granos, el registro de semillas, el de tierras, que todo todo se vaya a convertir en uno sólo más simple y online para no tener que ir hacer tramites es algo que nos va a permitir ganar competitividad", expresó, y destacó que "se terminó el productor que trabaja de cadete".En la misma línea, el ministro de Producción, Francisco Cabrera, quien recorrió la muestra junto a Etchevehere, dijo que "todos estos pasos de simplificación son muy importantes y hacen a los costos encubiertos"."No estamos eliminando nada sino reduciendo todo a un solo trámite, quitamos información superpuesta y hacemos los tramites en línea para que cualquiera pueda hacerlo", señaló Cabrera a Télam."Vamos a ir a una declaración anual muchísimo más sencilla", agregó el titular de la cartera de Producción.Respecto a la buena relación que existe entre el campo y el Gobierno en la actualidad, Etchevehere dijo que "el elogio que recibió Macri de parte de este sector no es una casualidad, tiene que ver con la confianza que construimos y afianzamos día a día"."Acá no hay un romance, hay una relación de confianza que crece día a día y la construimos en 11 mesas de competitividad, escuchando y cumpliendo, eliminando 700 aranceles del Senasa, todas cosas que cuando estás en el campo te abruman y hoy no van más", explicó Etchevehere.A modo de cierre, el funcionario dijo que "el campo es el sector que más invierte" y puso como ejemplo de esto que "solo en trigo, soja, maíz y girasol este año se van a invertir entre 9 y 10 mil millones de dólares".Esta mañana, durante la inauguración formal de la muestra, el presidente Macri anunció la decisión del gobierno de simplificar los trámites que debe realizar el sector. La decisión fue muy bien recibida por los productores presentes en la muestra que hasta el viernes se realizará en un predio al aire libre ubicado en el partido bonaerense de San Nicolás.En ese marco, el jefe del Estado adelantó que el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, va a firmar una resolución este jueves permitiendo a los productores prorrogar sus vencimientos para poder seguir siendo sujetos de crédito y no verse afectados en esa condición por la sequía.