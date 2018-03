Caputo: "El tipo de cambio flota; el dólar está donde tiene que estar"

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, aseguró que el Gobierno está "dependiendo cada vez menos" del financiamiento externo, y ratificó que para completar el programa financiero de este año, se colocarán "entre 8.000 y 10.000 millones de dólares en el mercado local"."De este modo, el 60% del financiamiento de este año será en el mercado local y el 40% en el exterior. Estamos cumpliendo con el objetivo, dependiendo cada vez menos del financiamiento externo", sostuvo el funcionario.En un reportaje publicado este martes en un matutino porteño, Caputo garantizó que, con el financiamiento que saldrá a buscar el Estado Nacional, "no les sacamos fondos adicionales a los privados, sino que parte de la emisión que se iba a Lebac irá a Letras del Tesoro"."Queremos que estas letras tengan un mercado secundario y para ello el Banco Nación puede ser un activo formador de precios", añadió.Por otra parte, resaltó que durante su reciente viaje a Nueva York, los inversores con los cuales habló "quedaron muy satisfechos, porque aclaramos todas las dudas que pudieran tener: desde la dependencia del financiamiento externo hasta el cumplimiento de las metas fiscales o el déficit de cuenta corriente"."Les ratificamos que se cumplirán las metas fiscales, que el crecimiento económico estará en torno del 3% este año, que la inflación llegará al 10% en 2019 y que el déficit de cuenta corriente es transitorio. Y les mostramos que más del 60% de las importaciones son de bienes de capital y que la inversión extranjera directa ya financia casi la mitad de ese déficit", enfatizó.Con respecto al dólar, consideró: "el tipo de cambio flota. Está donde tiene que estar. Y el Banco Central ha manejado en forma excelente sus intervenciones".Por último, hizo referencia a las acusaciones en su contra por su participación como dueño en el fondo offshore "Noctua"."No tengo ni tuve ningún conflicto de interés ni nada que ocultar. Me he puesto como siempre a disposición de la Justicia y de la Oficina Anticorrupción. Y confío en que se aclarará pronto", concluyó.