Aranceles al acero: desde la OMC advierten por escalada de "represalias"

Azevedo advirtió que una escalada de "represalias recíprocas" en el ámbito comercial es un camino "difícil de revertir".



"Sabes cuándo y cómo comienza, pero no sabes ni cómo ni cuándo sales de ese proceso", dijo a periodistas tras reunirse con el presidente Michel Temer en Brasilia.



Azevedo, que es brasileño, afirmó tras el encuentro con el mandatario que Brasil "está en contacto con otros países que pueden ser afectados por esas medidas para estudiar qué alternativas serían más adecuadas desde el punto de vista brasileño e incluso colectivo".



Pero afirmó que no espera "por ahora" que el país latinoamericano accione a la OMC para cuestionar la decisión y que ninguna otra nación lo ha hecho hasta ahora.



El titular del organismo apuesta en cambio al diálogo, por considerar que "ese proceso de acción y reacción lleva, a veces, a guerras comerciales que no son de interés de nadie, donde sólo hay perdedores, no hay vencedores".



El presidente estadounidense, Donald Trump, aprobó la semana pasada la adopción de aranceles del 25% a las importaciones de acero y del 10% a las de aluminio.



Primer comprador mundial, el acero que importa Estados Unidos procede principalmente de Canadá (15,6%), seguido de Brasil (9,1%), Corea del Sur (8,3%) y México, según datos expresados en valores, del Departamento de Comercio estadounidense.



La potencia norteamericana es a su vez el principal destino de las exportaciones de acero brasileñas, acaparando el 32,9% de las compras durante 2017, según datos del Ministerio de Industria y Comercio Exterior.



En volumen, las ventas brasileñas representan 13,72% de las importaciones estadounidenses (ocupan también el segundo lugar, detrás de Canadá, con 16,75%).



Los nuevos aranceles entrarán en vigor en un plazo de 15 días, indicó Trump, que apuntó a que la nueva medida no se aplicará "por ahora" a México y Canadá, dos países que renegocian con Estados Unidos los términos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).



Ese escenario intensificaría aún más los efectos de la medida para el gigante sudamericano, ya que dos de sus competidores directos estarían a salvo.





AFP/NA.