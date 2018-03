El Banco Central vendió reservas para frenar la tendencia alcista del dólar

Economía El dólar baja en el arranque de la semana tras la fuerte intervención del BCRA

El Banco Central (BCRA) volvió a intervenir en el mercado cambiario para mantener el dólar en baja.Operadores de mercado consultados por El Cronista, precisaron que la entidad colocó unos u$s 120 millones. De esta forma, lleva colocados desde el pasado lunes más de u$s 500 millones.El dólar Banco Nación (BNA) terminó también 5 centavos abajo a $ 20,45, mientras que el dólar blue se movía en los $ 20,67.Así, el dólar minorista perdió 3 centavos y se colocó en los $ 20,51 en el cierre, según el promedio que realiza la autoridad monetaria.El volumen negociado en el segmento de contado fue menor al del viernes, al alcanzar los u$s 648,825 millones, mientras que en futuros MAE se movieron apenas u$s 2 millones.El lunes de la semana pasada, la entidad que dirige Federico Sturzenegger comenzó con sus intervenciones en la plaza cambiaria. Entonces colocó u$s 30 millones. Fue su regreso al mercado desde agosto de 2017 y 8 meses de libre flotación.Las aguas del mercado no se aquietaron y el miércoles salió de nuevo con u$s 20 millones a 7 minutos del cierre. El jueves redobló la apuesta con una postura más fuerte con la colocación de u$s 123 millones, a los que el viernes se sumaron unos u$s 215 millones más y hoy unos u$s 120."La estrategia de intervención oficial no varió y nuevamente el Central se transformó en el principal proveedor de divisas en el mercado con la intención de abastecer los pedidos de compra y simultáneamente corregir la cotización del dólar provocando bajas que lo alejan otra vez de los máximos históricos", analizó Gustavo Quintana de PR Cambios.En diálogo con El Cronista, el analista de BullMartet Brokers, Mauro Mazza, advirtió que "jamás la venta en contado freno una demanda financiera por cambio de preferencia de cartera"."Las últimas veces que intervinieron vendiendo, en todas una o dos semanas después subieron las tasas. Mañana REPO no la tocan, por lo tanto se la jugarán para que finales de mes aparezca la caballería del campo a liquidar", opinó.Y agregó: "Creo que en este momento reman contra la corriente".En sintonía, el economista Amilcar Collante, pronosticó que "por lo visto BCRA al no mover la tasa de Lebacs en el mercado secundario y deberá seguir vendiendo dólares para no validar un precio más alto"."Esta decidido a hacer esto hasta que aparezca más ofertas. Mí impresión es que estamos a mitad de camino. Hay que ver si el régimen monetario/cambiario luego de este episodio vuelve a parecerse a lo previo al 28D. Mañana es clave el comunicado de política monetaria", afirmó.