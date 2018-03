Advierten que todos los sectores de la economía sufrirán efectos de la sequía

La situación por la sequía sigue agravándose en nuestra provincia. Al respecto, el presidente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, Néstor Luciani, sostuvo que muchos lotes de soja de primera "ya se perdieron y por más que llueva no hay forma de recuperación, las pérdidas puedes ser totales".En declaraciones apuso de relieve que "esto afecta a toda la economía y el transporte. Los comercios de los pueblos tendrán consecuencias muy serias y se notará más dentro de algunos meses, porque repercutirá en toda la sociedad, no sólo en el sector agrícola y ganadero", remarcó.Explicó que "la soja llegó hasta diciembre en condiciones muy buenas, pero desde entonces no llovió más. No sabemos a ciencia cierta cuál será el final. Hoy la pérdida es cuantiosa. Más del 50% está perdido", resaltó.Finalmente, consideró que a la emergencia agropecuaria "se deberá discutir con el gobierno para que entienden cuál es la real problemática, porque el productor está endeudado y debe recomponerse para encarar la nueva campaña. Si esto sigue así corre riesgo la siempre de trigo, porque no hay humedad suficiente".