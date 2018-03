El dólar baja en el arranque de la semana tras la fuerte intervención del BCRA

El dólar minorista comenzaba la semana con una baja de 4 centavos y se vendía a 20,50 pesos, según el promedio que realiza el Banco Central (BCRA).La semana pasada el billete llegó a superar los $ 20,70 en el mercado minorista.El dólar mayorista mostraba un comportamiento similar al perder 9 centavos en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde se vendía a $ 20,16.El dólar Banco Nación (BNA) se colocaba en los $ 20,50, mientras que el dólar blue se movía en los $ 20,61.El lunes de la semana pasada, la entidad que dirige Federico Sturzenegger comenzó con sus intervenciones en la plaza cambiaria. Entonces colocó u$s 30 millones. Fue su regreso al mercado desde agosto de 2017 y 8 meses de libre flotación.Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, señaló que "el BCRA logró su objetivo a pesar de las ventas de la semana de tener controlado el tipo de cambio aunque la demanda continuará por este mes ya que la oferta está restringida por pocas liquidaciones de cerealeros y algunos inversores que a estos precios del dólar vuelven a apostar en pesos para aplicar en distintos activos, que están repuntando levemente".Las aguas del mercado no se aquietaron y el miércoles salió de nuevo con u$s 20 millones a 7 minutos del cierre. El jueves redobló la apuesta con una postura más fuerte con la colocación de u$s 123 millones, a los que el viernes se sumaron unos u$s 212 millones más.La rueda de hoy será clave, quedará en evidencia si el mercado entendió el mensaje del organismo monetario, ya que de esos casi u$s 400 millones, u$s 215,5 millones se volcaron el viernes.