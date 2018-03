Argentina buscará dialogar con EE.UU por aranceles al acero y aluminio

Autoridades argentinas anunciaron hoy que encararán negociaciones con el gobierno de Estados Unidos con el objetivo de lograr la excepción al cobro de sobre aranceles de 25% y 10% en ese país a las exportaciones nacionales de acero y aluminio."El Gobierno argentino dialogará con las autoridades correspondientes de los Estados Unidos con miras a lograr la excepción de esos aranceles para las exportaciones argentinas de ambos productos", señalaron esta noche la Cancillería y el Ministerio de Producción a través de un comunicado de prensa conjunto.El pronunciamiento fue dado a conocer luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidiera establecer un sobre arancel a las importaciones de aluminio, del 10%, y de acero, del 25%, como una forma de defender a la industria de ese país y a la seguridad nacional.En el comunicado conjunto, la Cancillería y el Ministerio de Producción señalaron que "los países que podrían ser exceptuados en esta instancia serían Canadá y México", al tiempo que deslizaron la posibilidad de que las naciones que cuenten con ese privilegio pueden se más, "a través de un procedimiento que será anunciado en breve".Recordaron que la Argentina ya envió el viernes pasado - ante la inminencia del anuncio concretado hoy - "sendas notas al titular del Departamento de Comercio así como al Representante de Comercio norteamericano precisando los motivos por los cuales nuestro país entiende debería quedar exento de esta aplicación arancelaria".Entre estos argumentos, se destaca la baja participación que tienen las ventas nacionales en el mercado norteamericano.Al respecto precisaron que "las exportaciones argentinas representan sólo 0,6% del acero y 2,3% del aluminio de todas las importaciones que hace EEUU en ambos rubros y por lo tanto Argentina no es causante ni contribuye a las distorsiones que afectan a los mercados mundiales y a los EE.UU".Desde el sector privado, fuentes cercanas a la Cámara Argentina del Acero, se limitaron a recordar el comunicado emitido el 1 de marzo pasado en el manifestaron su "preocupación" ante la posibilidad de que el presidente Trump imponga un arancel del 25% a las importaciones de acero que realiza EE.UU, una decisión que finalmente hoy se materializó."El anuncio del presidente Trump tendría como resultado la afectación de las exportaciones argentinas de productos de acero que se venden a dicho país. En 2017 se despacharon a dicho mercado más de 200.000 toneladas de tubos de acero sin costura, producto de alto valor agregado para la industria del petróleo, los cuales podrían verse fuertemente afectados por la medida anunciada", advirtió la cámara.La entidad empresario alertó además, que esa decisión "podría generar un desvío de comercio hacia Latinoamérica -y Argentina en particular- de productos de acero, que muchas veces ingresan en condiciones de comercio desleal provenientes desde países como China, Corea del Sur, Vietnam, Rusia, y Ucrania".Con un tono de mayor voltaje, el gobierno brasileño aseguró hoy que iba a apelar a "mecanismos multilaterales" para repudiar la decisión de Estados Unidos de aplicar aranceles a las importaciones de acero y aluminio.En un comunicado enviado por los ministros de Relaciones Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, y de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, Marcos Jorge, advirtieron que el sobre arancel provocará "un significativo impacto negativo" a las exportaciones brasileñas de ese tipo de productos con destino a EE.UU.Las medidas "causarán graves perjuicios a las exportaciones brasileñas y tendrán significativo impacto negativo en los flujos bilaterales de comercio, ampliamente favorables a Estados Unidos en los últimos 10 años, y en las relacioens comerciales y de inversiones entre los dos países", enfatizó el gobierno brasileño."Me mantengo en 10 y 25 por ciento inicialmente", manifestó Trump en una reunión de Gabinete en la Casa Blanca, previo al anuncio oficial que hará sobre los aranceles y que es esperado atentamente por los socios comerciales de Estados Unidos."Tendré derecho a subirlos o bajarlos, dependiendo del país", señaló. "Y tendré el derecho de sumar o bajar países. Queremos justicia, porque no hemos sido justamente tratados por otros países", añadió, según un despacho de la agencia alemana DPA.Además, aseguró que el acero y el aluminio son "muy importantes" para la defensa de Estados Unidos.El asesor económico de Trump, Peter Navarro, apuntó previamente que en un principio México y Canadá quedarán exentos de los aranceles y dispondrán de determinado tiempo para poder prorrogar esas excepciones a través de concesiones en el acuerdo de libre comercio Nafta.Otros aliados, como países de la Unión Europea (UE) o integrantes de la OTAN, en principio no quedarán excluidos de los aranceles.Navarro insinuó, sin embargo, que también para otros países existirá la posibilidad de quedar exceptuados retroactivamente.Previamente, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, había señalado que podría haber más excepciones. También con China se está dialogando para reducir el déficit comercial con Estados Unidos en 1.000 millones de dólares.