Fuerte intervención del Banco Central para frenar al dólar: Bajó dos centavos

El Banco Central interviene otra vez para evitar nueva escalada del dólar

El dólar cedió hoy dos centavos, a $20,67 para la venta, luego de que el Banco Central volviera a intervenir desde temprano en el mercado para frenar la escalada del tipo de cambio en una jornada volátil.La divisa finalizó a $20,12 para la punta compradora y a $20,67 para la vendedora, de acuerdo con un promedio realizado por la autoridad monetaria.En los mostradores del Banco de la Nación, el dólar cerró a $20,65 al operar estable a lo largo del día.El precio más alto fue registrado en Galicia y Supervielle, a $20,75.En el segmento mayorista el "billete verde" también cotizó con tendencia negativa y perdió cinco centavos, a $20,36.Operadores señalaron que el volumen negociado en el segmento de contado fue superior al del miércoles, al llegar a USD 821,926 millones.Consideraron que hubo una marcada actividad de la autoridad monetaria desde primera hora para poner un freno a la suba de la moneda norteamericana.Pronosticaron que las presiones alcistas sobre el dólar seguirán al menos en el corto plazo por una demanda activa para cobertura.El Banco Central realizó, de ese modo, la tercera intervención de la semana luego de siete meses sin tener participación en el mercado de cambios.Así, a mitad del día, el dólar llegó a tocar a $20,71, pero tras las ventas oficiales cerró con una leve baja.El miércoles había finalizado con un récord de $20,69 en una rueda en la cual la intervención del organismo que conduce Federico Sturzenegger no fue suficiente para moderar la ganancia del tipo de cambio.Este jueves, el viceministro de Hacienda, Sebastián Galiani, consideró: "Es natural que el dólar suba para que no se retrase con los precios y que los productores pierdan competitividad"."Estamos en un momento en el que el dólar se ajusta a la inflación, que no lo había hecho el año pasado", sostuvo y subrayó que la Argentina va a "tener un tipo de cambio real más competitivo".