Uruguay reducirá los beneficios impositivos para los turistas argentinos

A partir del 1° de mayo, los argentinos que viajen a Uruguay ya no gozarán del beneficio de la devolución total del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en compras y arrendamientos de servicios. A partir de esa fecha, sólo se les devolverá 9 puntos porcentuales del IVA, que en Uruguay es del 22%, según anunció la ministra de Turismo, Liliam Kechichián, en la sede de la Liga de Fomento de Punta del Este, en el marco de un encuentro con la Cámara de Turismo y operadores del sector.El gobierno uruguayo firmó el decreto que establecía la devolución total del impuesto en tiempos del kirchnerismo, cuando su par argentino comenzó a implantar restricciones cambiarias y para el uso de tarjetas de crédito. Fue en su momento una decisión muy estudiada y trabajada, en la que estuvieron involucrados el Ejecutivo, la Dirección General Impositiva (GI) y las carteras de Turismo y Economía y Finanzas que, tras ardorosas conversaciones, apostaron a este incentivo para los turistas extranjeros, pensando fundamentalmente en el argentino, que es ?por lejos- el cliente más fiel, publicóLas cifras brindadas semanas atrás por el Ministerio avalan este último concepto. En el primer mes del año ingresaron a Uruguay 614.766 personas, un 8,5% más en comparación con el mismo período de 2017. Si bien no hay datos oficiales, se sabe que, en enero, Punta del Este y sus balnearios colindantes (Punta Ballena, La Barra, Manantiales y José Ignacio) captan el mayor número de turistas. Del total de turistas que ingresaron en enero, se estima que un 80% fueron argentinos. El año pasado se registró además un crecimiento de 24,1% en la llegada de visitantes argentinos: 2.656.285 frente a los 2.139.598 que ingresaron a Uruguay en 2016.Con la asunción de Mauricio Macri se terminaron las situaciones de disuasión para viajar a Uruguay (algo que los números anteriores dejan a las claras), por lo que se decidió anular la devolución total del IVA, que era algo muy seductor para los turistas argentinos."El año pasado el Estado uruguayo renunció a un ingreso fiscal de unos 40 millones de dólares por la aplicación de este beneficio", dijo la ministra. "Ante la nueva coyuntura, se decidió mantener y equiparar el beneficio para los extranjeros residentes y los no residentes, que permitirá mejorar la competitividad del sector", aseguró.