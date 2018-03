Histórico molino harinero entrerriano atraviesa gravísima situación económica

Los empleados del Molinos Vda de Zaccagnini e Hijos, uno de los históricos molinos harineros de Entre Ríos atraviesan una difícil situación. Les adeudan varios sueldos y debieron recurrir al Ministerio de Trabajo.Instalado en Pueblo Moreno, a escasa distancia de la localidad de Cerrito, en el Departamento Paraná, el molino tiene más de 100 años de existencia.A los operarios y trabajadores se les está adeudando parte de los sueldos de diciembre, los de enero y se le sumó recientemente febrero, además de sumas no remunerativas de otros años y el aumento correspondiente al segundo semestre de 2017."Cada vez la empresa está con menos trabajo y no sabemos cuáles son las intenciones de los responsables", señalaron referentes gremiales a"Los empleados dependen de estos ingresos y con dos meses de atrasos es muy difícil sobrellevar la situación. Además hay una deuda con la obra social y el gremio de unos 10 años. Se trata de una deuda millonaria por aportes y no tienen capacidad de compra de trigo", expresaron los representantes de los empleados.Subrayaron que las tareas que se realizan no alcanzan para cubrir los gastos de la empresa. Hoy 16 familias de Cerrito dependen directamente del molino. Anteriormente eran 30, pero con el paso del tiempo hubo una reducción de personal. Además, "estas industrias en los pueblos chicos llevan consigo a otras familias que dependen del molino", remarcaron.