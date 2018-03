Preocupa la cantidad de tamberos que dejaron la actividad

El Vicepresidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (Apymel) Eduardo Tonutti expresó la preocupación por la gran cantidad de tamberos que dejaron la actividad y con ello la concentración del sector.



En comunicación con Campo en Acción Radio, el referente de las pequeñas y medianas empresas lácteas destacó la reunión del Concejo de Lechería que se llevó a cabo días atrás donde se plasmaron todos los problemas que atraviesa la actividad.



Además subrayó una de las ideas plasmadas sobre la conformación de un plan estratégico a 15 años. "Es un dato valorable, porque se necesita un plan estratégico para saber qué queremos hacer con la lechería en la provincia de Entre Ríos".



Al mismo tiempo expresó su preocupación por el cierre de tambos:



"En Entre Ríos tenemos muchos problemas en la lechería, hemos pasado por un ciclo de la caída de precios internacional donde el productor recibió muy poco por su leche, luego pasamos por un período de inundaciones que afectaron la producción a nivel país y eso hizo que la situación vaya siendo cada vez más critica. En este contexto los productores que no reciben apoyo ni ayuda, al ser explotaciones pequeñas terminan por dejar la actividad".



Cabe señalar que en la provincia hay alrededor de 50 pymes sin tener en cuenta los tambos quesería. A nivel nacional Apymel nuclea a 170 pymes socias en diferentes provincias. Entre Ríos representa el 4% de la producción, "siempre decimos que tiene condiciones para producciones mucho más importantes, pero quizás no hemos incentivado a la lechería en la provincia para aprovechar esas condiciones"- señaló.



Dado este panorama Tonutti lamentó la falta de una política lechera. "Hace 20 años que no crecemos. Los tambos se cierran, venden sus animales y así se va concentrando la producción".





¿Qué política lechera proponen?



Desde Apymel preocupa la gran concentración en el sector, esto evidencia el crecimiento de las grandes empresas ya que cuentan con las condiciones para su desarrollo. "Las mismas no se ubican en los pueblos del país y cuando llegan están interesados en otros productos. El queso por ejemplo termina el mercado a precios muy bajos, entonces a ellos le sirve porque se lo llevan para seguir el negocio y eso produce un alarma de todas las pymes"- exclamó.



Además esas empresas no priorizan a los tambos pequeños ni a los trabajadores de esa producción, según Tonutti.



Es por eso que: "creemos que el sector tiene que estar diferenciado, tendríamos que tener un convenio de pymes para poder modernizar y poder competir. Tenemos que trabajar sobre el 60% de aportes para mejorar la competitividad entre otras muchas cosas. No es solo abrirse al mundo, hay que estar preparados, sino después nos vamos a lamentar por el cierre de empresas y eso significa desocupación"- afirmó.





Balance de la reunión con el presidente Mauricio Macri



Realizando un balance del encuentro con el presidente de la Nación, Tonutti comentó que le presentaron temas como financiamiento, competitividad. Además plasmaron la preocupación por el precio internacional de leche.



"Valoramos que algunas cosas se están resolviendo como la cuestión de la burocracia del Estado para con los productores, también destacamos que el gobierno está haciendo cosas para mejorar a competitividad. Asimismo sostenemos que es muy importante el trabajo en conjunto con Nación y dentro de la provincia".



Las consecuencias de la sequía



"Nosotros tenemos que alimentar a las vacas, y necesitamos maíz y forraje todo eso se encuentra afectado, los precios se empieza a complicar así como los costos que se están incrementando y afectan a la producción"- culminó Tonutti.