Usuarios de Netflix y Spotify comienzan a pagar IVA sobre la cuota

Marzo viene con aumentos para los usuarios de Netflix, Spotify y otras plataformas de streaming online extranjeras. Así lo confirmó el pasado viernes el por entonces titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad, antes de renunciar, quien aseguró que la declaración será publicada este mes.



La nueva modificación en el IVA se enmarca en la reforma tributaria votada en el Congreso a fines de 2017. Según la ley pagarán el impuesto a las compras los servicios "prestados por un sujeto residente o domiciliado en el exterior cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el país".



Según expresó Abad, "el decreto ya fue enviado (a la Casa Rosada) y la resolución está lista". Además, el ex titular de AFIP anticipó que "para fin de mes, esto va a estar operativo".



La nueva legislación destaca entre los servicios digitales contemplados "el acceso y/o la descarga a imágenes, texto, información, video, música, juegos, incluyendo los juegos de azar".



Para poder cobrarle los impuestos a las plataformas ubicadas en otros países que brindan servicio en el país el fisco sumará el 21 por ciento de IVA a los consumidores. Los emisores de tarjetas de crédito percibirán el impuesto al pagar el servicio y lo girarán a la AFIP.



Es decir, para cobrar este impuesto si el consumidor paga 100 pesos por el servicio deberá pagar 21 adicionales. Si el proveedor no baja el precio del servicio para absorber el impuesto el usurario deberá pagarlo.



Netflix tiene 50 millones de clientes en América Latina y superó el medio millón de suscriptores en la Argentina en 2016. Otras plataformas de streaming como HBO Go, Fox, Apple TV o Amazon, el proveedor de música Spotify y el sitio de hospedajes Airbnb, también estarán alcanzadas por el IVA.