"La producción está perdida", advirtieron citricultores afectados por la sequía

Economía Productores citrícolas también piden que se declare la emergencia por la sequía

"Recorrí algunas quintas de la zona y realmente hay productores que se encuentran en una situación muy crítica y productores que por más que llueva ya no recuperarán esa producción, por lo que este año tienen la producción perdida; si bien algo de alivio cayó el fin de semana esa agua de lluvia no alcanza", advirtió el presidente de la Federación del Citrus (FeCIER), Fernando Borgo.Borgo señaló que hace tiempo gestionan un encuentro con los intendentes de los departamentos de Concordia y Federación para coordinar distintas tareas entre la institución y los municipios más vinculados al citrus. En ese marco adelantó que el próximo viernes estaría arribando a la zona, el secretario de la Producción del gobierno entrerriano, Álvaro Gabás.Como estadística, el entrevistado planteó que "en los últimos 10 años se perdió entre el 15 o 20 por ciento de hectárea y se perdió miles de puestos de trabajos, así que si no lo quieren mirar por el lado de la producción mírenlo por la cuestión social".En relación a la situación de la citricultura, el titular de la FeCIER puntualizó que "no se está haciendo inversión en las quintas". Si bien destacó la apertura de mercados, estimó que "en paralelo, tenemos que ir aumentando las inversiones"."El productor se va descapitalizando hasta que dice `yo hice todo lo que pude pero no puedo seguir más con mi empresa´. Lo que implica que si no se hace un plan productivo con el consenso de todos los sectores, no vamos a salir de esto", lamentó.Borgo manifestó que la citricultura por estos días puede hacer negocios "con las políticas europea, mercados de Filipinas, países Árabes, Brasil, entre otros; por lo que todo el mundo te atiende teléfono para hacer negocios con la citricultura pero dicen que no le conviene porque entienden que nosotros somos muy caros,".Para concluir, Borgo también comentó que el próximo jueves "tendremos la visita de la gente del SENASA en la zona, los cuales harán un relevamiento de la situación del HLB".