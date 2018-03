La Asociación Bancaria podría retomar las medidas de fuerza en marzo

El Ministerio de Trabajo convocó a la Asociación Bancaria y al sector empresario a una reunión para este miércoles 7 de marzo.



Desde el gremio informaron que en el ínterin se han mantenido diálogos informales con algunos presidentes de bancos, por lo tanto, esperan que "decidan modificar la propuesta exigua e insuficiente que han presentado hasta ahora".



Advirtieron al respecto que, en caso de que no surja ningún resultado del avance de las negociaciones, la Asociación Bancaria convocará al Consejo Directivo Nacional para retomar el plan de lucha durante el mes de marzo.



"No es una novedad para nosotros la complejidad de estas paritarias, pero por el compromiso que tenemos con los trabajadores y por la convicción que nos asiste, La Bancaria va a insistir por el mejor arreglo salarial que se pueda lograr, para evitar así que año a año se pierda el poder adquisitivo de los bancarios", indicaron a Elonce TV.



Finalmente, pusieron de relieve que "el problema del Gobierno no es la cláusula gatillo; el problema son los salarios" y enumeraron en tal sentido: "Las tarifas tienen cláusula gatillo. (Indexan por un mix de inflación y dólar). La nafta tiene cláusula gatillo. (Indexa por valor dólar y precio del barril de petróleo). Los créditos hipotecarios tienen cláusula gatillo. (Indexan por inflación). Pero si los salarios tienen cláusula gatillo, eso genera inflación".