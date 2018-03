En lo que va del año ya cerraron unos 30 comercios en Concordia

El primer bimestre del 2018 no fue auspicios para el comercio de Concordia. Aseguran que la notable caída del consumo, el tarifazo eléctrico, el costo de los alquileres, la presión fiscal y la inflación obligó a muchos a cerrar las puertas. Según un relevamiento realizado por el diariocon comerciantes e inmobiliarias, al menos 30 negocios bajaron sus persianas."Para muchos es imposible mantenerse, tuvimos dos meses que fueron terribles para Concordia, se terminaron las cosechas de citrus y arándanos, no recibimos a los uruguayos porque el cambio no les conviene y, hay que reconocerlo, algunos se fueron de vacaciones y volvieron sin un peso y encima endeudados. Es notable cómo cayó el consumo y la inflación no le deja márgenes de ganancia a nadie, la salida que tuvieron era cerrar o reconvertirse", explicó Marcos, un veterano operador inmobiliario.Al recorrer el centro de la ciudad se ven locales vacíos con el cartel de "Alquila", por la misma Peatonal, las adyacentes, Urdinarrain, Catamarca, Urquiza, desde Salta hasta Mitre; también, hay negocios cerrados en Alberdi y Aristóbulo del Valle."No todos los negocios cierran, lo que pasa que no pueden sostener el precio de la ubicación y por eso tienen que reconvertirse, o cambiando de rubro incorporando otros productos o mudarse a otras calles donde consigan un alquiler más barato", aseguran.El titular del Centro de Empleados de Comercio, Juan José Simonetti, dijo es un fenómeno que se viene produciendo desde hace dos años. "Son empresas y comercios que tenían poco personal o empleados en negro, en realidad fueron pocos despidos en estos últimos dos meses, ahora tenemos movimiento con el inicio escolar, pero coincidimos en que la actividad esta parada", expresó.Para el sindicalista, el año comercial de 2018 se inicia en el mes de marzo y reclama un cambio en las políticas económicas del país. "El cierre de negocios no es nuevo para nosotros, hay gente a la que no le bien y cierran los negocios; ahora empezamos la cadena comercial, la situación está en stand-by, todos esperan el inicio de clases para tener movimiento, estamos notando un parate y puede desembocar en una recesión si no hay cambios en la política económica del gobierno nacional", concluyó.