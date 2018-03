La UIA respondió a Cabrera: "Están un poco susceptibles"

Economía La caída del consumo y el avance de las importaciones alarman a industriales

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, sostuvo que le "llamó la atención" la declaración del ministro de Producción, Francisco Cabrera, quien pidió que los empresarios dejen "de llorar", mientras evaluó que los funcionarios "quizás están un poco susceptibles".Así, de manera paulatina, crece la tensión en la relación entre la central fabril y la administración de Mauricio Macri, tras más de dos años de su llegada a la Casa Rosada.La UIA expuso duras críticas respecto del avance de las importaciones y la caída del consumo en la reunión de la Junta Directiva, y luego de ello, Cabrera sostuvo: "Hay que tener una agenda positiva y dejarse de llorar".Tras esa consideración, el titular de la UIA señaló en declaraciones a Radio 10: "Me llamó la atención la declaración de Pancho Cabrera, quizás están un poco susceptibles"."Hay que poner paños fríos y volver a tener discusiones más profesionales porque si no volvemos a la dicotomía empresa chica-empresa grande e industria versus campo", subrayó y argumentó que ello "no existe hoy en la Argentina".En ese sentido, admitió que el comentario no fue bien recibido, pero aclaró: "Lo vemos como un tropezón".El martes pasado, en un encuentro que duró más de tres horas, los industriales analizaron la actualidad de cada segmento en las primeras semanas de 2018 y mostraron preocupación respecto del balance obtenido.El firme avance de las importaciones, la ausencia de recuperación del mercado interno, el alicaído consumo y los costos energéticos fueron algunos de los principales puntos señalados por los empresarios.Los sectores vinculados con la industria gráfica, textil, metalmecánica, alimentos, calzado y madera fueron algunos de los que más preocupados se mostraron por la "fuerte caída en el consumo" y el "crecimiento de las importaciones".