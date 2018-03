Reacción a aranceles de Trump: "El proteccionismo no puede ser la respuesta"

Economía Se suman países al rechazo mundial a aranceles de Trump

China y Rusia, entre las más críticas

Economía Estados Unidos impondrá aranceles a la importación de acero y aluminio

Abre la "guerra comercial total"

Brasil "no descarta eventuales medidas complementarias"



México pide "respuesta inmediata"

Japón, el aliado de Washington que quiere claridad

, con amenazas de represalias que pueden frenar el comercio y el crecimiento global, impactando en el empleo. Trump justifica la medida en la protección de la "seguridad nacional", algo que se ve erróneo desde el exterior. China, Rusia, Alemania, Reino Unido, Australia, la Unión Europea., indicaDonald Trump, ante el aluvión de críticas, redobló en sus argumentos. "Cuando un país está perdiendo muchos miles de millones de dólares comercialmente con prácticamente todos los países con los que hace negocios, las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar", publica el mandatario en su cuenta Twitter."Si otros países siguen sus pasos, esto dañará al comercio internacional", advirtió una portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Hua Chunying, en rueda de prensa en Pekín. Hua subrayó que la economía global todavía está recuperándose y que esta recuperación es aún inestable, por lo que "todos los países deben considerar esfuerzos para cooperar y resolver asuntos relevantes", en lugar de aplicar restricciones comerciales unilaterales.Alemania también se pronunció al respecto., apunta Jean-Claude Juncker."No nos quedamos de brazos cruzados mientras nuestra industria es golpeada por medidas injustas que ponen miles de empleos europeos en peligro", aseguró el jefe del Ejecutivo comunitario en una nota.. "El proteccionismo no puede ser la respuesta para nuestro problema común del sector del acero. En lugar de brindar una solución, esta iniciativa sólo puede agravar la cuestión", dijo.En esa línea, el alza puede tener un "impacto significativo" en la economía británica, alerta Richard Warren, el director de UK Steel, la asociación británica de sector siderúrgico. Warren apuntó que EEUU representa un mercado "bastante relevante" para la industria del acero británica, ya que recibe cerca del 15 % de las exportaciones.Francia también se sumó a la crítica de esta medida. E", dijo en un comunicado. "En caso de que se impongan restricciones a los productos canadienses de acero y aluminio, Canadá tomará medidas receptivas para defender sus intereses comerciales y trabajadores"."El presidente acaba de iniciar una guerra comercial total", aseguró Jean Simard, director ejecutivo de la Asociación de Aluminio de Canadá. Además del impacto directo en los países afectados, Europa necesitará protegerse de una avalancha de metales redirigidos porque los EE.UU. Ya no son un mercado abierto, dijo."Para nosotros, el peor de los escenarios era un arancel del 54%", desvelan fuentes cercanas al Ministerio de Comercio de Corea del Sur."La imposición de un arancel como este no hará más que distorsionar el comercio y, en última instancia, creemos que conducirá a una pérdida de empleos", dijo el ministro de Comercio de Australia, Steven Ciobo. "Me preocupa que, a raíz de acciones como esta, podamos ver represalias implementadas por otras economías importantes. Eso no interesa a nadie".Brasil anunció que intentará una negociación amigable con EE.UU. para evitar las "significativas pérdidas" que sufriría pero aclaró que no descarta demandar la medida en los foros competentes.El Gobierno brasileño "no descarta eventuales medidas complementarias, en el ámbito multilateral y bilateral, para preservar sus intereses en este caso concreto", agrega la nota al admitir que Brasil puede recurrir incluso a la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra la restricción comercial.La nota recuerda que el ministro brasileño de Industria y Comercio, Marcos Jorge, se reunió el pasado martes con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, para reiterarle precisamente "que el acero brasileño no representa una amenaza a la seguridad nacional estadounidense".En la reunión, agrega el comunicado, el ministro brasileño le recordó a su par que las estructuras productivas siderúrgicas de ambos países son complementarias debido a que cerca del 80 % de las exportaciones brasileñas de acero son de productos semimanufacturados, que son un importante insumo para la industria siderúrgica estadounidense.Igualmente le explicó al ministro estadounidense que Brasil es el mayor importador del carbón siderúrgico de ese país, con compras que sumaron 1.000 millones de dólares el año pasado, ya que este producto es un insumo importante para los productores brasileños de acero.De acuerdo con el ministro, tras destacar que los dos países son importantes y tradicionales socios comerciales, Ross le manifestó su disposición a "buscar soluciones positivas" y le explicó que "la eventual decisión de aplicar la elevada tasa arancelaria puede ser objeto de recursos por parte de los países interesados".Por su parteLa cámara apuntó que dejar a México fuera de semejante medida sería fundamental para "evitar una guerra comercial que afectaría las cadenas productivas de ambos países".. El ministro de Comercio, Hiroshige Seko, expresó que "las importaciones de acero y aluminio de Japón, que es un aliado, no afectan para nada la seguridad nacional de los Estados Unidos".