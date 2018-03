Sistema de riego de Villa del Rosario ayuda a productores a atravesar la sequía

El productor citrícola entrerriano de Colonia La Matilde José Luis Rigoni, miembro del Consorcio de Regantes del sistema de riego de Villa del Rosario, se mostró conforme con el funcionamiento de la obra que brinda agua tomada del lago de Salto Grande para la irrigación de 91 quintas cítricas. Actualmente 63 citricultores están haciendo uso efectivo de la provisión, abarcando 2.160 hectáreas de superficie para cultivos.



En declaraciones al programa "Ladran Sancho", que se emite por Radio Show Chajarí, reproducidas por Villa del Rosario Net, José Luis Rigoni indicó que "todo está funcionando dentro de los parámetros normales, si bien hay detalles para ir ajustando, lo importantes es que funciona".



"Junto a mi hermano, fuimos los primeros en conectarnos al sistema. Con algunas dudas, pero siempre apostamos a la obra", dijo y especificó que "en nuestra zona si hacés perforaciones hay muy poca agua, por eso apostamos a esto; y también porque el agua de río tiene nutrientes que el agua de pozo no tiene".



Al hacer referencia a las notables diferencias entre plantaciones que tienen riego y aquellas que padecen la extrema sequía, el productor fue contundente: "la gente que no está en el tema tendría que ver las diferencias entre las plantas regadas y aquellas que no tienen riego, porque realmente las plantas que reciben agua brotan y no sufren, y pareciera que no hubiera seca", aseguró. A su vez, agregó que "nosotros teníamos unas hectáreas con riego a través del agua obtenida de una perforación y ahora prácticamente estamos terminando de agregar el resto de la cañería que recibe el agua del acueducto".



Al respecto, además, precisó que "la obra está planificada para que todos los productores que se conecten puedan regar en forma simultánea y en este período de prueba, hasta ahora, no hubo inconvenientes", supo Villa del Rosario Net.



Consultado acerca de las dudas que tenían algunos citricultores respecto del canal de riego, Rigoni señaló que "hasta antes de esta sequía, había varios productores que no estaban convencidos, pero creo que hoy ya no queda ninguno que no se haya convencido de la necesidad de regar". En ese sentido, explicó que "a veces muchos dudan por el tema de los costos, ya que el citrus está pasando un mal momento, pero el riego es necesario, porque no sólo se puede perder la producción, sino también las plantas".



En relación a las fincas favorecidas con el acueducto, el regante detalló que "hay 91 bocas y alrededor de 70 regantes, porque hay algunos que tienen más de una entrada. Hasta hace unos 10 días atrás había más de 50 citricultores conectados".



"Este sistema de riego es el primero que hay en la zona y creo que lo es en el país, así que con estas pruebas todos vamos aprendiendo, tanto los técnicos de Hidráulica de la provincia como los productores", consideró.



Por último, Rigoni concluyó que "cuesta pero a lo largo es redituable. Hoy, pensar en hacer una quinta cítrica sin riego, con el cambio climático que tenemos, no sería viable".