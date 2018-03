Productores protestarán arrojando peras y manzanas en un maratón

Luego de la última protesta del 21 de febrero, los productores frutícolas del Alto Valle volverán a tirar frutas en la calle para pedir a autoridades municipales que los acompañen en uno de los momentos más difíciles del sector frutícola de los últimos diez años.



En esta oportunidad, amenazaron con arrojar peras y manzanas a lo largo del circuito en el que se efectuará "La Corrida de Cipolletti" el próximo sábado, antes de que se corte el tránsito.



Un productor involucrado explicó que necesitan saber si el intendente Aníbal Tortoriello los va a "apoyar en esta lucha contra la adversidad" y que, de no ser escuchados, seguirán con las medidas de fuerza durante el inicio de las clases.



Además, aseguró que el frutazo que hicieron frente al edificio municipal días atrás "tuvo un claro mensaje" sobre la necesidad de recibir respuestas concretas.



Los reclamos no cambiaron y aseguran que las soluciones no llegan a los problemas que son: la falta de competitividad en el mercado, el bajo costo de la fruta y el fuerte aumento del servicio eléctrico, que llevaron a que la actividad tocara fondo.



Mientras que las medidas planteadas por los gobiernos, tanto el nacional como el provincial, estuvieron muy lejos de las expectativas de los productores.



"Vamos a tratar de ir temprano y tirar la fruta antes de que empiece La Corrida y quizá estaremos con tractores. Por el momento todavía estamos juntando la fruta. No podríamos llevar todas las peras y manzanas que quedan tiradas en las chacras porque son muchísimas", dijo el mismo productor.



Agregó que necesitan saber si el intendente Tortoriello los defiende y por otra parte, afirmó que quieren seguir haciendo visible la problemática situación que atraviesan y que si no reciben respuestas después de esta actividad van a arrojar frutas en las entradas de las escuelas de Cipolletti.



De este modo, persiguen que los chicos coman algo saludable y que las lleven a sus hogares para compartir, ya que las empresas no compran las peras y manzanas.