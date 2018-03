Exportaciones a Brasil crecieron más que las importaciones

Así lo reflejaron, la consultora Ecolatina y Abeceb al presentar sus informes sobre intercambio comercial entre Argentina y Brasil de febrero, en base a los datos del Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios del vecino país, lo que ratificó que la balanza comercial bilateral entre Argentina y Brasil continuó en terreno negativo.



El saldo comercial arrojó un déficit en contra de nuestro país de u$s 715 millones en el segundo mes del año, 13% mayor al registrado en febrero de 2017 (u$s -634 millones), planteó el trabajo.



El leve incremento del rojo (u$s -81 millones) obedeció a que en febrero de 2018 el ritmo de expansión de las ventas a Brasil (+17,7%) fue más elevado que el que tuvieron las importaciones desde el gigante de América del Sur (+15,3%).



No obstante, en valores el incremento del 15% de las importaciones representó un alza de u$s 194 millones respecto de las compras externas realizadas en febrero de 2017, mientras que el incremento del 18% de las exportaciones significó un aumento de las ventas externas de u$s 113 millones respecto del mismo mes del año pasado.



"Durante febrero, se mantuvo y profundizó la tendencia de crecimiento de las exportaciones a Brasil que se había registrado en el primer mes del año, y de hecho, por primera vez en trece meses, las exportaciones crecieron a un ritmo más elevado que las importaciones desde Brasil", resaltó Ecolatina.



A nivel producto el alza de las exportaciones estuvo explicada principalmente por las compras desde Brasil de vehículos de pasajeros y de carga, autopartes, polímeros plásticos, aceite de girasol y productos de aluminio.



En tanto, las importaciones desde Brasil continúan en alza impulsadas por el ingreso al mercado local de vehículos de pasajeros, autopartes, maquinaria agrícola, mineral de hierro.



"Con estos guarismos, el rojo con Brasil se expanderá en el corto plazo, aunque para el total del año esperamos un saldo similar a los u$s 8.600 millones de 2017 si esta tendencia continúa", sostuvo Abeceb.