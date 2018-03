El dólar subió dos centavos y cerró en 20,44 pesos

Sin embargo en algunos de los principales bancos privados nacionales la divisa se operó con un precio final de $ 20,50 como fue el caso del Supervielle, Patagonia y el HSBC y en el Galicia terminó en 20,55 pesos.

En el otro extremo el precio más bajo comunicado por las entidades al Banco Central fue el del Macro con un cierre de $19,85 y $ 20,35 para la compra y la venta respectivamente.



En el Banco Nación el dólar cerró en $ 19,90 para la compra y $ 20,40 para la venta, cinco centavos por encima del cierre de ayer.

En el mercado informal, el dólar blue terminó con un recorte de cinco centavos en $ 19,95 para la compra y $ 20,35 para la venta.

En el mercado mayorista el dólar avanzó 4 centavos y finalizó en $ 20,05 para la compra y $ 20,15 para la venta.

"Una demanda algo más entonada logró impulsar el nuevo avance del tipo de cambio, que hoy tocó máximos en $ 20,195 y mínimos en $ 20,135 por unidad", señaló Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.



El volumen negociado en el segmento de contado fue US$ 835,4 millones y en el de futuros del MAE se hicieron US$ 56 millones.

Hoy la conocieron los datos de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) Y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) con las ventas del sector del mes de febrero: los exportadores de cereales y oleaginosas vendieron US$ 1.378,5 millones y desde comienzos del año totalizan US$ 3.257,7 millones.



En el mercado de futuros del Rofex se operaron US$ 560 millones, de los cuales más del 30 % se operó para fin de mes a $ 20,53 y el plazo más largo fue junio a $ 21,66. Los plazos subieron en promedio cuatro centavos, acompañando la suba del spot.