Por la sequía, Uruguay declaró la emergencia y entregarán raciones para animales

La declaración de emergencia agropecuaria anunciada por el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, Enzo Benech para siete departamentos, comprende una asistencia en raciones para productores ganaderos familiares de hasta 500 hectáreas con ganados de carne y leche, pero además deberán complementar la atención con medidas de manejo como bajar la carga animal para alivianar los campos.



El presidente del Instituto Plan Agropecuario (IPA), Mario Pauletti, destacó a El Observador que se están efectuando numerosas jornadas de asesoramiento a los productores en esta coyuntura. Lo que recomienda el IPA en primer lugar es el ajuste de carga. Además hacer destete temprano, diagnóstico de preñez y ver los animales que están vacíos (sin preñez) para sacarlos del campo. Los problemas de aguadas hoy no son fáciles de solucionar en un momento de seca, pero es un tema que queda pendiente y se tiene que resolver para evitar problemas en el futuro.



Los departamentos que incluyen la emergencia en la superficie total son Tacuarembó, Salto, Durazno, Artigas (de la Seccional Policial 3ª a la 12ª) Paysandú (de la Seccional 6ª a la 12ª), Río Negro (de la Seccional 7ª a a 10ª) y Rivera (Seccional 3ª y de la 5ª a la 8ª). Esta asistencia en raciones no incluye a los productores ganaderos por encima de las 500 hectáreas.



Se trata de 2.227 productores que recibirán dos kilos de cáscara de soja por Unidad Ganadera y por hectárea por día durante tres meses a partir del abril próximo. Las organizaciones locales que efectuarán un relevamiento de la demanda, informarán a su vez sobre los detalles de las entregas de los alimentos que se harán en forma mensual desde el mes de abril.



El ministro Enzo Benech destacó que el déficit hídrico que genera problemas en este país no es ninguna novedad y que el Fondo de Emergencia Agropecuaria puede dar una rápida respuesta.



Resaltó que se trata de un crédito blando que cuenta con una facilidad de pago a largo plazo y que lo recibirán los productores que estén al día en el pago de operativos anteriores.



Comentó a su vez que el pago de los créditos de planes instrumentados con anterioridad mejoró notoriamente. Recordó que en el 2009 fue amortizado por el 58% de los productores que lo recibieron. En 2011 fue el 69%, en 2015 el 87% y en 2016 el 94%.