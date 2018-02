En 2017 creció más el turismo al exterior que el receptivo

El relevamiento realizado por el Observatorio de Agencias de Viajes de la República Argentina (Oeatur) que depende de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) destacó que la mayoría de los paquetes turísticos fueron vendidos en 2017 a través de agencias de viajes argentinas.



Sin embargo, el Oeatur advirtió que "comienza a percibirse el crecimiento de contratación de servicios turísticos por empresas del exterior vía comercio electrónico" y consideró que esta situación "se relaciona con la alta carga impositiva y los costos de los servicios que afrontan las empresas argentinas".



El titular de la Faevyt, Fabricio Di Giambattista, señaló que "estos datos dejan en claro que las agencias de viajes, donde trabajan más de un millón de personas, son el eje fundamental en la estructura de la industria turística".



Di Giambattista afirmó que "está claro que las agencias de viajes somos el principal canal de comercialización mediante el cual los extranjeros llegan a nuestro país y por el cual los argentinos nos movemos como turistas dentro del mismo".



Un informe emitido por el Banco Central de la República Argentina hace unos días dio cuenta de que el déficit del sector turístico argentino, tomando en cuenta los ingresos de visitantes extranjeros y los egresos de ciudadanos argentinos al exterior, era cercano a los 9 mil millones de dólares.



Al respecto, el titular de la Faevyt aclaró que "cuando hablamos del déficit de la balanza de pagos del turismo tenemos que tener en cuenta un dato clave aportado por el Banco Central que marca que el 40% de los gastos en el exterior de los argentinos no tiene que ver con turismo".



El máximo directivo de la entidad que representa a las agencias de viajes argentinas recalcó que "se trata de bienes durables de consumo que poco tienen que ver con los gastos corrientes de un viajero".



"El turismo es la industria del presente y del futuro y por ese motivo apostar a seguir fomentándolo tiene que ser una política de Estado para cualquier gobierno que busque el desarrollo económico de todos los rincones del país", remarcó el dirigente de la Faevyt.



El informe del Oeatur consignó que hasta el tercer trimestre del 2017, según el Indec, el turismo generó un ingreso de divisas de 3.564,4 millones de dólares, lo que impactó positivamente en las economías regionales de todo el país.



Además, indicó que el gasto promedio diario realizado por los turistas argentinos en el extranjero varía entre los 94 y 92,5 dólares, mientras que el gasto diario que realizan los visitantes extranjeros en nuestro país oscila entre los 91,9 y 100,6 dólares.



Según Di Giambattista, este dato deja en claro que la mayoría del déficit de la balanza comercial del sector turístico "no tiene que ver con los gastos que realizan los viajeros argentinos en el exterior específicamente en turismo".



"El informe del Banco Central discrimina un 15% de gastos de e-commerce en el rubro tarjetas, y eso, por ejemplo, no no pertenece al turismo", manifestó el titular de la Faevyt.



Por último, sostuvo que "cuando hablamos de turismo hacemos referencia a números que mueven al país, hablamos de oportunidades de negocios en los pueblos del interior y hablamos de empleo, por eso trabajamos y apostamos a que las agencias sean la columna vertebral de ese crecimiento".