En la última rueda de febrero, el dólar recortó 7 centavos

En la última rueda del mes, el dólar recortó 7 centavos respecto de ayer, para terminar en $19,88 para la compra y $ 20,49 para la venta y se despegó del máximo histórico alcanzado ayer de $ 20,49 para el promedio del mercado, aunque en algunas entidades financieras alcanzó los 20,60 pesos.



Con el cierre de hoy, en el mes, el dólar avanzó 49 centavos o 2,45% y desde diciembre del año pasado se apreció $1,5 o 7,92 por ciento.

El máximo precio operado durante la jornada fue de $20,50 por los bancos Galicia, ICBC y HSBC.

En el otro extremo el precio más bajo fue el ofrecido por los bancos Nación y Macro donde cerró en $ 19,85 para la compra y $ 20,35 para la venta.



En el mercado informal el cierre diario se mantuvo estable en $ 20 para la compra y $ 20,40 para la venta, pero en línea con el resto de los mercados de dólar avanzó 44 centavos en el mes y $ 1,20 respecto del cierre de diciembre.

El dólar mayorista terminó la última rueda de febrero cotizando a $ 20,01 y $ 20,11 para la compra y la venta respectivamente; nueve centavos debajo del final de ayer.



"Desde el comienzo de la jornada, el dólar comenzó a retroceder un par de centavos, debido a que los bancos, empresas e inversores salieron a tomar pesos para aprovechar la tasa de interés que el BCRA dejó sin modificar, y por ahora sigue siendo un buen negocio", señaló Fernando Izzo, analista de ABC Mercado de Cambios.

"Los operadores tenían un interesante menú para colocar sus pesos a tasas", agregó Izzo y en ese sentido detalló las licitaciones del Estado de Bonos Nacionales con vencimiento en 2020 y 2023.



"El bono con vencimiento en 2020, pagará el mayor rendimiento entre: la capitalización mensual al 1,6012% o el capital ajustado por CER más una tasa del 4% anual. El segundo bono, con vencimiento en 2023, el capital estará ajustado por CER y pagará una tasa del 4% anual", detallaron desde Corsiglia y Cía.



En el mes el dólar mayorista ganó cuarenta y seis centavos respecto de los valores de fin de enero pasado y $ 1,46 desde fin del año pasado.

"En los dos primeros meses de 2018 el dólar tuvo una suba de 7,88% respecto de diciembre pasado, un porcentaje superior al de la suba de precios del primer bimestre del año", puntualizó Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 917,2 millones y en el de futuros del MAE se hicieron hoy US$ 64,3 millones.

En el mercado de futuros del Rofex se operaron US$ 1.119 millones, de los cuales más del 50 % se operó en "roll over" a febrero a $ 20,11 y a marzo a $ 20,50 y el plazo más largo fue mayo a $ 21,25. Los plazos bajaron un promedio de doce centavos, acompañando la baja del spot.



El volumen operado en la rueda tanto en el segmento de contado como en el de futuros fue superior al del promedio de las jornadas anteriores.

Las expectativas de los analistas de mercado ubican al dólar a fin de año en un promedio de entre $22 y $23 pesos en el segmento mayorista impulsado tanto por factores locales como externos, como puede ser la suba de tasas de interés que tiene el agenda la Reserva Federal de los Estados Unidos o las elecciones en Brasil en el segundo semestre del año.



Sin embargo, la expectativa de evolución del precio para el corto plazo es que se ubica temporalmente cercano a su techo. La proximidad de la fecha de una época de mayor liquidación de agropexportadores, es indicada por los operadores como una de las razones que podría inyectar un volumen de divisas en la plaza que relajaría el avance del tipo de cambio.