Figerio: "En 2020 todas las provincias tendrán equilibro de sus cuentas"

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, cerró ayer a la tarde el Encuentro Regional del Plan Belgrano que se celebró en la ciudad de Salta, en donde destacó el trabajo en conjunto entre el Gobierno Nacional y los gobiernos locales para "desarrollar el gran potencial que tiene el Norte Grande" de nuestro país."La esencia del Plan Belgrano tiene que ver con entender que si queremos desarrollar la región más postergada del país, las decisiones no pueden ser tomadas en una oficina en la Capital Federal, sino que son decisiones de políticas públicas que tenemos que tomar de la mano, en equipo entre el Gobierno Nacional y cada uno de los gobiernos locales que conforman esta iniciativa. El Norte argentino no es un problema para la Argentina, es una enorme oportunidad y es quizás la región con el mayor potencial de desarrollo que tiene nuestro país", señaló Frigerio en el cierre de la jornada.En ese sentido, destacó que el potencial del norte argentino "es enorme" y ponderó que existen sectores "que están esperando inversiones como son la minería, el litio; las energías renovables, sobre todo la energía solar; y el turismo"."Se ha hecho mucho pero por supuesto es muchísimo más lo que queda por delante. Estamos realizando muchas obras en términos de infraestructura urbana para cumplir con el mandato del Presidente de que el cien por ciento de los argentinos tenga acceso a los servicios básicos, como son el agua potable y las cloacas, además de las obras para contener las inundaciones o los efectos del cambio climático", subrayó.Destacó que "solamente el Ministerio del Interior tiene 1.100 obras en ejecución por 56 mil millones de pesos, un récord histórico" que se suman a las 30 mil viviendas en construcción y las 1.200 obras en todas las provincias del Norte que ya fueron finalizadas."La otra cuestión importante es el trabajo que venimos haciendo con los gobernadores para construir un país federal en serio, y en esto me refiero no a la retórica, sino a hechos concretos como es el incremento de las transferencias a las distintas provincias. Cuando uno compara el 2015 con el 2018, las transferencias automáticas crecieron en promedio cerca del 100%. Por supuesto las trasferencias de programas y de obras también crecieron probablemente a más del 100%", apuntó el ministro.En ese marco, agregó que "si se cumple la Ley de Responsabilidad Fiscal en 2020 todas las provincias de la Argentina van a tener equilibro de sus cuentas públicas" lo que permitirá superávit fiscal y un crecimiento de "la autonomía y el federalismo".Y aseguró que "después de décadas existe un acuerdo para hacer una gradual reducción de impuestos tanto a nivel nacional, como provincial" y remarcó que "los municipios tienen que sumarse también a este desafío de darle alivio fiscal a la gente y a los sectores de la producción para mejorar la competitividad"."Tenemos la posibilidad de dejar atrás 200 años de atraso y lo vamos a poder lograr, vamos a tener éxito, si trabajamos en conjunto, en equipo, como lo venimos haciendo hasta ahora", cerró Frigerio.