El dólar volvió a subir y alcanzó un nuevo récord

Los operadores del mercado de cambio coinciden en que la demanda puntual de fin de mes es el factor que impulsa el alza de la divisa de los Estados Unidos.

El máximo precio fijado en la jornada fue el operado por el Banco Galicia donde la divisa estadounidense finalizó a $ 20,60 para la venta.

En el otro extremo, el valor más bajo fue el ofrecido en la pantalla del Banco Nación donde el dólar billete cerró sin cambios en $ 19,95 para la compra y $ 20,45 para la venta.



En el mercado informal, el denominado dólar blue se mantuvo sin cambios en $20 y $ 20,40 para la compra y la venta respectivamente.

El dólar mayorista terminó sin cambios en $ 20,10 para la compra y $ 20,20 para la venta en una rueda volátil donde la divisa alcanzó mínimos de $ 20,11 y máximos de $ 20,28 en la punta vendedora.

"La divisa norteamericana operó con volatilidad y cambios de tendencia en otra rueda influida por el cierre de febrero", indicó Gustavo Quintana operador de PR Corredores de Cambio.



La baja del precio mayorista que se produjo sobre el final de la operatoria estuvo asociado a "ventas de exportadores que aprovecharon los niveles de precios alcanzados" y destacó que en esta oportunidad "no se observó participación de bancos oficiales".

La volatilidad del tipo de cambio, con máximos de $ 20,28 generó incertidumbre y trascendidos en el mercado bursátil que especularon con una posible baja en la tasa de política monetaria por parte del Banco Central.



Hoy por la tarde el Banco Central dará a conocer la tasa de política monetaria que hasta hoy se ubica en 27,25% después de los dos recortes de 75 puntos básicos (0,75 puntos porcentuales) en las dos reuniones de enero.

El volumen operado en el segmento de contado alcanzó los US$ 720,8 millones y no se registraron operaciones en los mercados de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE).