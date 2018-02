El BID ofrece concretar financiamiento a proyectos energéticos en Argentina

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está "muy interesado" en acompañar a la Argentina en aprovechar y desarrollar su potencial energético "a través de diferentes instrumentos de financiamiento", en apoyo al sector privado o al sector público en sus planes de generación eléctrica, transporte y distribución.



Así lo aseguró el jefe de la Divisón de Energía del BID, Ariel Yépez García, a la agencia Télam, tras el cierre de las jornadas sobre modelos energéticos que los países del G20 desarrollaron en Buenos Aires.



"Tenemos varios proyectos que estamos discutiendo con el Gobierno", aseguró el funcionario al precisar que el acompañamiento del BID podrá ser "en generación, sobre todo renovables, transmisión con apoyo al sector privado bajo los esquemas que actualmente se están considerando de participación mixta y también estamos totalmente abiertos en distribución".



También está en el análisis distintos proyectos para rehabilitar mucha de la infraestructura ya existente en generación hidroeléctrica, para hacerla más eficiente y a un menor costo.



Las posibilidades de financiamiento disponibles por parte del organismo multilateral varían desde "el financiamiento directo al sector privado, a través de garantías a los proyectos u otro esquema que pueda resultar útil para garantizar el desarrollo de un sector energético mucho mas eficiente", explicó el funcionario del BID.



El entusiasmo que refleja Yépez García, quien se desempeñó en el Banco Mundial como Economista Principal de Energía. y como subdirector de Planificación Económica de "Petróleos Mexicanos" (PEMEX), se fundamenta en la visión que el organismo tiene sobre el desarrollo energético del país.



"Vemos un cambio radical para bien en la Argentina por un mayor dinamismo del mercado energético, un mayor interés y una apertura para promover la participación privada que permitirá un uso más eficiente y conveniente de los recursos en el sector desde la electricidad, el gas natural y los recursos no renovables", afirmó el especialista mexicano.



El directivo del BID, quien acaba de publicar un reporte regional acerca de los retos del sector eléctrico en América Latina y el Caribe, consideró que "las reformas que está implementando el Gobierno argentino son un buen ejemplo de cómo debe transitarse la promoción de la mayor eficiencia energética, el uso de energías renovables invitando a la participación del sector privado".



"Es aplaudible el concepto de diversificar la matriz energética aprovechando el espectacular potencial que tienen en generación eólica y fotovoltaica", afirmó el experto de nacionalidad mexicana al resaltar que "cuando se observa la capacidad de generación de energía renovable interrumpible en Latinoamérica, la Argentina se encuentra en una situación de privilegio". Energías Renovables El BID también publicó recientemente un informe en el que analiza la importancia de potenciar el uso de las energías renovables pero que a la vez puedan ser complementadas con otras fuentes de energías para superar la interrumpibilidad característica de las fuentes eólicas o fotovoltaicas, lo que demanda ampliar el criterio de integración regional.



"El Gobierno argentino tiene muy claro este escenario de integración y complementariedad de energías que también hace necesario pensar en un modelo de negocios, en diversificar la matriz energética, como promover una mayor participación de las renovables, como reducir las emisiones y como también se puede reducir el costo de la energía", aseguró. Yépez García. Vaca Muerta Al referirse a las perspectivas del desarrollo de los recursos de Vaca Muerta, el especialista del BID entendió que "lo importante es que la Argentina está dando una señal clara a los mercados de que ese potencial se puede desarrollar a través de los mecanismos y reformas implementadas, lo que genera un apetito del sector privado aunque requiere un tiempo de maduración".



"Ese gran potencial para producir gas natural va a ser aprovechado de manera muy buena con estas reformas, pero el potencial que vemos con la explotación de esas reservas es que definitivamente va a cambiar la configuración del mercado energético no sólo en la Argentina sino en toda la región", auguró el también ex directivo de la empresa Petróleos Mexicanos (PEMEX).



En este mismo sentido, aseveró que en el mediano plazo "se va a ver una revolución energética en el cono sur y en muy buena medida explicado por el desarrollo que va a tener Vaca Muerta", lo que entendió "va a tener un impacto en la forma en que se consume energía en la Argentina y en la región" sentenció en el cierre de la charla.