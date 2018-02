El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró que el Gobierno tiene "un compromiso irrenunciable en la lucha contra la inflación", aunque sostuvo que "romper la inercia de muchísimos años no es sencillo".

"Hay que tener paciencia, va a ser un período largo y lento", aseguró y confió en que "la bajada será sostenible".

En ese sentido, consideró: "Tendremos una inflación similar a la de nuestros vecinos".



"Tenemos un compromiso irrenunciable en la lucha contra la inflación, pero romper la inercia de muchísimos años no es sencillo", enfatizó en diálogo con medios internacionales durante su visita a España.

Según su consideración, "hay que tener paciencia, va a ser un periodo largo y lento".

Además, sostuvo que "la economía está creciendo liderada por la inversión", al tiempo que destacó: "Tenemos crecimiento en el empleo, la pobreza está bajando, nuestras exportaciones han comenzado a aumentar".



"Venimos de muchísimos años de alta inflación y esta vez la estamos bajando sobre bases sólidas para que no vuelva a dispararse, sin anclar el tipo de cambio", aseguró Dujovne.

En tanto, evaluó: "Tenemos un tipo de cambio flotante para evitar que se aprecie y usar la precisión cambiaria como herramienta para bajar la inflación porque eso derrumbaría nuestra competitividad".

"Estamos bajando la inflación en un contexto en el cual además estamos normalizando el precio de los servicios públicos", señaló el funcionario.