El Gobierno licitará este martes bono en pesos a cinco años atado a la inflación

En lo que el mercado ya interpreta como una nueva estrategia financiera, el Ministerio de Finanzas colocará este martes un título público con vencimiento en 2023 y pagará intereses con relación al Coeficiente de Estabilización de Referencia, es decir, la inflación.

Además, ofrecerá otro título en pesos, pero a dos años de plazo, con una tasa nominal mensual del 1,6012%.

Serán el Bono De La Nación Argentina en Pesos Vencimiento 2020 y el Bono del Tesoro Nacional con Ajuste por CER 2023 (Boncer 2023).



La recepción de ofertas comenzará a las 10:00 del martes 27 de febrero y finalizará a las 15:00 del miércoles 28.

Será efectuada de acuerdo con los procedimientos aprobados por la Resolución del Ministerio de Finanzas Nº 162-E/2017.

Para ambos instrumentos se realizará una licitación mediante indicación de precio, en la cual habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo.



A los fines de participar en el tramo competitivo, deberá indicarse el precio de suscripción expresado por cada $ 1.000 de valor nominal con dos decimales, mientras que para el tramo no competitivo, se deberá consignar únicamente el monto a suscribir.

Para el bono de dos años el tipo de interés se pagará en base a la tasa nominal mensual de 1,6012%, calculados sobre la base de meses de 30 días y años de 360 días (30/360).



Desde el Ministerio aclararon que el Valor Nominal Actualizado al primer año será calculado bajo la siguiente condición:

- "El 6 de marzo de 2019 será el máximo entre (a) el valor nominal original más los intereses capitalizados mensualmente entre la fecha de emisión y el 6 de marzo de 2019, y (b) el valor nominal original ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), correspondiente al período transcurrido entre el 20 de febrero de 2018 (8,7322) y el décimo día hábil anterior al 6 de marzo de 2019, más la tasa nominal anual del cuatro por ciento (4%)".



Por su parte, en el caso del bono de cinco años de plazo, el tipo de interés estará atado a la inflación.

"Devengará intereses sobre saldos ajustados a partir de la fecha de emisión, a la tasa nominal anual del cuatro por ciento (4%), los que serán pagaderos por semestre vencido los días 6 de septiembre y 6 de marzo de cada año hasta el vencimiento. Si alguno de estos días no fuera un día hábil los intereses se pagarán el día hábil siguiente", indicará esa cartera.

"Los intereses serán calculados sobre la base de un año de trescientos sesenta (360) días integrado por doce (12) meses de treinta (30) días cada uno", indicó Finanzas.