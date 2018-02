Sequía: Aseguran que "lo más preocupante es la situación de la soja"

El Asesor Técnico Cereales Bolzán SRL de Villa Fontana Walter Restano, habló sobre el impacto de la sequía en el cultivo de soja y maíz aunque este último si tuvo rindes "aceptables".



"En enero las precipitaciones fueron escasas y en febrero nulas, por lo que la situación en la provincia es bastante preocupante sobre todo en la soja. La de primera está en estadio reproductivo avanzado, ha tenido abortos de flores, de chauchas, muerte de hojas basales, en algunos sectores hubo muerte de plantas", informó Restano a Campo en Acción.



Consultado sobre las precipitaciones promedio Restano dijo que en enero lo "normal" es por lo menos 120/130milimetros. Un dato de la Bolsa de Cereales informó que en la última gran sequía en 2008, enero fue complicado pero en los primeros 15 días de febrero hubo 70/80milimetros. "Nosotros estamos a 20 de febrero y no ha habido lluvia".



Para lo que es soja de segunda dijo que los lotes que fueron sembrados más tarde con ciclos largos, con una lluvia se podría evitar perder más rindes. Mientras que las que se enmarcaron en la primera fecha de siembra ya están en floración con un gran estrés hídrico y presencia de insectos propios de la sequía como el trips y arañuelas.



Acerca de los rumores de que muchos productores dejaron a hacer aplicaciones porque los costos no varían, Restano explicó: "esto es así, en algunos casos no se justifica porque la inversión que tenían que hacer en agroquímicos no lo iban a recuperar con los rindes. En lo particular mientas podamos realizamos las aplicaciones siempre con la esperanza de una lluvia, pero la lluvia no aparece y se va complicando el panorama".

Otro dato no menor es que en el caso del maíz, parte de los rindes aceptables que se han obtenido en la zona, se deben al agua que se había acumulado con los barbechos largos y limpios.



En este momento se comenzó con la trilla de maíz en la zona, con la idea de culminar por estos días con los maíces sembrados en la primera quincena de septiembre. "Han sido implantados muy bien, tuvieron un octubre muy bueno fertilizando como corresponde, después nos afectó la lluvia en la etapa de floración y llenado de granos, no obstante creemos que vamos tener rindes en promedio de 5/6mil kilos que es "aceptable", con algunos picos en algunos lotes donde llegaron a unos 7/8mil kilos"- afirmó el técnico.



En referencia a los maíces tardíos, le pasa lo mismo que la soja, fueron sembrados el 15 de diciembre y al día de hoy no tienen desarrollo, en algunos casos tienen una floración muy despareja y se estima que no va a tener un resultado económico positivo.



En última instancia aclaró que los lotes están bien manejados pero es imposible escaparle a dos meses sin agua con los ciclos de los cultivos. "Ojala más adelante existieran los seguros multirriesgos para poder palear los costos de producción de la campaña"- exclamó. Además agregó que en la zona los cultivos alternativos son escasos, por ejemplo en esta campaña no hubo prácticamente lotes con sorgo debido a que el maíz es más fácil de comercializar.