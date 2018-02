Biolcati criticó gestión de Etchevehere: le reclamó "acercarse a la producción"

Además, se quejó de que la Mesa de Enlace -que engloba a un sector de los productores asociados a la Sociedad Rural, CRA, Federación Agraria y Coninagro- "recién despertó y se dio cuenta de que no todo es color de rosa en el campo".



Biolcati cuestionó la gestión del actual ministro de Agroindustria de la Nación y a su vez ex titular de la Rural, y aseguró que "le falta una mirada más cercana a la producción".



En declaraciones que reprodujo el sitio Infocampo, Biolcati remarcó que le parece bien que la "gestión" de Etchevehere busque abrir "mercados externos", pero tiene que estar más cerca de los productores.



También se refirió a la Mesa de Enlace de entidades agropecuarias, que se reunió esta semana tras largo tiempo de inactividad y llamó a celebrar conjuntamente el décimo aniversario del rechazo por el Congreso Nacional a la resolución 125, propuesta en el 2008 por el gobierno de Cristina Kirchner para "aumentar las retenciones".



Afirmó que "parece que ahora se despertaron y empiezan a ver que no es todo color de rosa en el campo".



"Me gustaría que se pongan los pantalones, que no tengan actitudes mezquinas y se sumen al aniversario de la 125 que se va a hacer en San Pedro (Buenos Aires)", añadió Biolcati, quien en 2008 participaba activamente de la conducción de la Sociedad Rural Argentina.

Además, analizó el accionar del gobierno nacional al señalar que "todo es gradualismo, y gradualismo y quizás sea el único camino, pero no hay gradualismo para los productores agropecuarios".



"Por ejemplo, todos queremos a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, pero nos dio un mazazo con el inmobiliario rural, ahí faltó gradualismo", se quejó.



Biolcati no se privó de opinar sobre el bono que la SRA pagó a Etchevehere tras la salida de la Presidencia de la entidad y antes de dirigir la cartera de Agroindustria, hecho por el que está imputado a pesar de que devolvió la suma.



"La decisión de pagarle el bono de 500 mil pesos a Etchevehere no tiene ninguna objeción jurídica, pero fue mala para la imagen de la entidad y pésima políticamente para el ministro", sostuvo el ex presidente de la SRA.



Agregó: "Yo vi a la Sociedad Rural reponerse de situaciones muy difíciles, no me preocupo por la entidad, pero sí por Luis Miguel, que hasta ahora ha centrado su gestión en tener que defenderse de eso".



Biolcati habló incluso sobre la situación judicial del ministro de Agroindustria en su provincia natal, Entre Ríos, donde tiene una causa abierta por administración fraudulenta. "Luis Miguel tendría que haber previsto su situación personal y el daño que eso le podía hacer a su gestión", opinó.



NA