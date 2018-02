El déficit comercial de enero fue de casi u$s 1000 millones: Ya suma 13 meses

Según datos del Indec, el saldo negativo entre importaciones y exportaciones fue de u$s 986 millones, muy por encima de los u$s 51 millones que se habían registrado en enero de 2017.Después de haber cerrado 2017 con un récord negativo de u$s 8471 millones, el rojo de la balanza comercial parece imparable: en enero el déficit comercial fue de u$s 986 millones.Enero no rompió la tendencia forjada por cada uno de los meses del año pasado. Medidas en valores, en el primer mes de 2018 las importaciones significaron un egreso de u$s 5736 millones (un crecimiento de 32,1% interanual), mientras que las exportaciones reportaron ingresos por u$s 4750 millones (una expansión de 10,7%).Al ver la evolución interanual medida en cantidades, si bien ambos componentes de la balanza comercial crecieron, sigue habiendo disparidad: mientras que la cantidad de productos importados aumentaron un 26,2%, la cantidad de vendidos al exterior solo lo hicieron a un ritmo de 4,6%.La importación de combustibles y lubricantes fue lo que más creció en cantidades, ya que la expansión interanual fue de 56,8%, seguida por Vehículos automotores de pasajeros (+36,9%), Bienes de capital (+29,8%), Bienes de consumo (+25,3%), Bienes intermedios (+23%) y por último Piezas y accesorios para bienes de capital (+21,1%).Entre los productos que más crecieron en cantidades vendidas al extranjero se contó a los Combustibles y energía (+29,9%), seguidos por las Manufacturas de origen industrial (+13,7%) y los productos primarios (+13,3%). Las Manufacturas de Origen Agropecuario, en tanto, exhibieron una caída de 11,4% en las cantidades exportadas.Una mejora de los precios de los productos exportados (+5,9%) por encima de los de los productos importados (+4,6%) no alcanzó para equilibrar el déficit de la balanza originado en una fuerte expansión de las cantidad de productos comprados por la Argentina a otros países.Según un análisis de la Consultora Radar, "se mantiene la tendencia al agravamiento del rojo comercial"."Según nuestras proyecciones, el déficit comercial podría acercarse a los USD 10.000 millones en 2018. En caso de confirmarse las caídas de proyecciones de producción de soja y maíz, el resultado podría agravarse, aunque sería en parte compensado por un aumento de los precios internacionales (sobre todo en derivados de la soja)", indica el informe de Radar.De acuerdo con la lectura del Gobierno nacional, en enero las exportaciones "alcanzaron su mayor valor para un enero desde 2013" y "su mayor volumen (en cantidades) desde 2008". Por su parte, "las importaciones aumentaron +32,1% i.a., impulsadas por el crecimiento de la economía".