El precio de los autos 0 Km sube hasta un 7 por ciento por el aumento del dólar

El dólar superó el umbral de los 20 pesos. La escalada de la moneda norteamericana arrastra aumentos en bienes dolarizados, productos importados y hasta artículos producidos en el país o la región construidos con piezas del exterior. El tipo de cambio no deja indiferente a nadie en la Argentina. Así, repercutió en los concesionarios del todo el país: los autos nuevos subieron, en promedio, un 3% de enero a febrero.



La inflación mueve y actualiza los precios en el orden de un 1% y hasta 2% por mes. Pero la transición del primer al segundo mes del año, la lista de precios oficiales de las marcas sufrió la intervención de la trepada de la divisa extranjera. No se tuvieron en cuenta las automotrices que divulgan sus valores en dólares, porque no hubo modificaciones por la suba de la cotización. En algunos casos, los aumentos rondaron hasta un 7 por ciento.



El portal Autoweb realizó un relevamiento que cotejó los precios oficiales de enero y febrero. Concluyó que las marcas chinas fueron las que más incrementaron sus precios: Lifan aumentó en promedio un 6,27%, con alzas por encima de 7% en el X50; Foton subió el valor de la Tunland casi 6%, y los autos de Chery y DSFK, que comparten el mismo importador, están un 3,72% más caros. La importadora que comercializa los DS en el país registró una suba de 5,61% en promedio, traccionada por el 7% de aumento del DS3.



Entre los fabricantes radicados en el país, Citroën lideró los incrementos con 4,58% promedio de suba de enero a febrero de 2018. Lo siguió Honda con 4,03% gracias a la gestión del Civic que subió 6% y cuya versión full pasó a cotizar directamente en dólares. Fiat completó el podio con ascensos de 3,99% por la escalada en el precio del Mobi y Strada.



Peugeot se ubicó cerca con aumentos promedios de 3,79%. Volkswagen subió sus precios 2,85%, Chevrolet 2,75%, Jeep incrementó un 2,51% su único producto en pesos, la Renegade; Renault escaló 2,49%, Ford 1,89%, Nissan 1,62% y Toyota 1,47%.



Son los precios oficiales, sugeridos por las automotrices. No terminan siendo aumentos efectivos en los puntos de venta. En los concesionarios, el valor gana autonomía. Depende el stock, los objetivos de venta, el festival de descuentos, promociones y bonificaciones de hasta $60.000 que se ofrecen en cada comercio y en cada escritorio. De hecho, a pesar de la suba promedio del tres por ciento, febrero de 2018 podría convertirse en el mejor febrero de la historia en materia de patentamientos. Los pronósticos estiman cerca de 70 mil unidades vendidas, por encima de las 63 mil operaciones de febrero de 2013, que hasta el momento ostenta el récord.