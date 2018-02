Aval oficial para "Moragro": el primer maíz morado del país

"Moragro" ya es una variedad oficialmente inscripta en el INASE



Polenta y panes

"Se trata de la primera variedad de maíz morado creada en el país, fruto del trabajo del Grupo Maíces Especiales que dirige la ingeniera agrónoma, María Cristina Nazar", informó la FCA-UNC.El INASE informó a la FCA UNC que fue aprobada la inscripción de la variedad de maíz morado "Moragro", aunque aún no está la autorización para su producción y venta. Fue desarrollado en la Casa de Altos Estudios.El material genético es propiedad dela Universidad Nacional y manejado por el criadero de la FCA; pero, si bien fue aprobada la inscripción de la variedad, la Facultad todavía no está oficialmente autorizada para producir y vender semilla.El Grupo Maíces Especiales viene, desde hace tiempo, tomando muestras y realizando ensayos en distintos lugares de Córdoba, para ver cómo se adapta esta variedad a las diferentes condiciones productivas de esa provincia.Nazar explicó que esta particularidad del color morado se debe al contenido de antocianinas; una sustancia química, que es un potente antioxidante, utilizado para el tratamiento de problemas gástricos.Además, subrayó que no se trata de un híbrido ni un transgénico, sino una variedad de polinización libre; es decir, que el polen de las distintas plantas se mezcla para dar luego el producto final.En su tarea de divulgación mediante charlas ?en escuelas y otras instituciones- , el grupo promueve el consumo de maíz y, de ser posible, el morado en sus distintas formas.Para ello ha trabajado en un recetario que permite la elaboración de polenta, chicha, pizza, galletas dulces, budines y distintas panificaciones.Fuente: Agrovoz.