La distribución de combustibles será restringida por la marcha de Camioneros

La marcha de mañana miércoles en contra del Gobierno liderada por el camionero Hugo Moyano restringirá la distribución de combustibles, ya que la rama gremial que comprende a este segmento dispuso "trabajar a reglamento".Por tal motivo se descuenta que serán muy pocas las Estaciones de Servicio que puedan abastecerse ese día.En el sindicato de Moyano reconocieron que habrá dificultades este miércoles para abastecer a las Estaciones de Servicio por la escasa cantidad de transportes que circularán.Por su parte, el sindicato de Estaciones de Servicio apoya pero no adhiere, hicieron saber.Con el reclamo de un bono que los afiliados reciben hace seis años y que consideran un "derecho adquirido", el sindicato de Camioneros realizará este miércoles una movilización por las calles de Buenos Aires.El escenario central estará en el cruce de la avenida Belgrano y 9 de Julio, la convocatoria está prevista a las 9 de la mañana y a las 15:00 hablará Hugo Moyano.Desde Camioneros informaron al sitio Surtidores que habrá muy pocos transportes circulando, más aún cuando la marcha tendrá una duración extensa: "Difícilmente pueda cumplirse el suministro de combustibles con normalidad", advirtieron.La convocatoria se inició en una cumbre en Mar del Plata, organizada hace un mes, donde Luis Barrionuevo fue el anfitrión de la reunión de su sector y el moyanismo.Luego, los que representan a las ex CGT Azopardo y Azul y Blanca, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, refrendaron el apoyo del Consejo Directivo de la CGT.Sin embargo, días después Acuña anunció que su gremio no iría: "Nosotros no vamos a movilizar, pero apoyamos el reclamo", apuntó el secretario general de FOESGRA".El sindicalista sostuvo que apoyan "a todos los gremios que tienen problemas y están en conflicto en defensa del modelo sindical y los convenios colectivos de trabajo", pero señaló que si su sector deja de trabajar "no hay combustible en el país".