Jubilados: Prorrogan el plazo de adhesión al programa de Reparación Histórica

Más de 10 mil personas aceptan semanalmente incorporarse al Programa de Reparación Histórica que el Gobierno puso en marcha para mejorar los haberes de jubilados y pensionados y cuyo plazo de aceptación fue prorrogado hasta el 30 de junio próximo dado el creciente número de solicitudes.La prórroga del vencimiento fijado anteriormente para el 28 de febrero próximo fue publicada hoy en el Boletín Oficial con el número 25/2018."En virtud de la dinámica que ha tenido el programa, resulta conveniente extender hasta el 30 de junio de 2018 el plazo para que los titulares que obtuvieron un reajuste anticipado antes de septiembre de 2017 presten su consentimiento y suscriban el Acuerdo", señala la normativa adoptada por la ANSES.El acuerdo les permite a aquellos jubilados y pensionados consolidar en forma definitiva el incremento que el Gobierno aplicó en sus haberes.Hasta ahora, la propuesta del plan fue aceptada por 810.834 personas, de las cuales 488.073 dejaron de percibir el mínimo al ser elevados sus ingresos mensuales.Esto representa un 42 por ciento del total de los casi 1.200.000 beneficiarios que ya está cobrando una mejora promedio de 3942 pesos por el sistema de pagos anticipados.Quienes todavía no aceptaron el acuerdo vía web deben hacerlo antes del 30 de junio, ingresando al sitio www.anses.gob.ar , sección Accesos Rápidos, opción Mi Anses, con su Clave de la Seguridad Social.Allí deben actualizar la información personal y de contacto (correo electrónico, teléfono y domicilio) desde el ícono "Datos de domicilio y contacto".Finalmente, deben ingresar al menú de la izquierda, sección "Reparación Histórica", donde podrán visualizar el monto del reajuste y aceptar los términos y condiciones del programa. Si el sistema no solicita más acciones, queda aceptado el acuerdo.En cambio, si el sistema solicita más pasos, el procedimiento continúa con la designación de un abogado que, previamente, debe aceptar el patrocinio también ingresando al sitio con su clave.Quienes no cuenten con un profesional pueden ser patrocinados en forma gratuita en el marco de un convenio que la Anses firmó con colegios de abogados, la Defensoría del Pueblo y defensorías públicas.Para suscribir el convenio, tanto el titular como el abogado, con huella digital, tienen que dirigirse a una oficina del organismo, previa solicitud de turno, o bien directamente en las terminales disponibles en distintos bancos.Ante cualquier consulta sobre el trámite, los beneficiarios pueden comunicarse al teléfono gratuito 130 o ingresar a www.anses.gob.ar