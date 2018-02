El gremio bancario agudiza su protesta e inician nuevo paro por 48 horas

A horas del comienzo de un nuevo paro bancario, Sergio Palazzo salió a reconocer que las negociaciones paritarias se encuentran estancadas y pidió disculpas a la población por la medida de fuerza."La semana pasada tuvimos reuniones con banqueros, ofrecimos que paguen el bono de principio de año y ese 9% de aumento lo den como adelanto y cuando fueron a la reunión dijeron que Triaca les dijo que no", contó en diálogo con radio Mitre.Por su parte, el presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Claudio Cesario, señaló ayer que las negociaciones con La Bancaria "están estancadas" y dijo que Palazzo, "se ha alineado con el kirchnerismo" por lo que consideró que la medida de fuerza se debe a "cuestiones políticas"."Acá no hay negociación. Es esto o nada. Bueno la respuesta del otro lado es que también se mueven fichas", sentenció el gremialista. Y agregó: "Pido disculpas por el paro y comprensión a la gente, pero no nos dejan otro camino".El gremialista detalló que la parte empresaria se negó a pagar "el bono a principio de año que se cobra hace diez años con aportes previsionales", que además la suma fija por el día del bancario sólo accedió a pagar una parte y que "la parte sujeta a convenio no lo va a pagar, eso disminuye un 30%" el salario.Además, respecto al porcentaje de la paritaria, explicó: "Siempre hemos cobrado la presumible inflación en un sólo pago; y ahora han ofrecido 9% de aumento y que cuando la inflación lo supere lo actualizan".Y sentenció: "Si es sin cláusula gatillo, el único dato de la realidad que vamos a aceptar es la inflación anterior, les sugeriría que tomemos lo que publicó el Banco Central en febrero: si pagan el 19,4 por ciento como dice el Banco Central con cláusula gatillo retroactivo al primer día del acuerdo está todo bien, firmamos y no hay problema".Según el líder de La Bancaria, con la oferta actual del sector empresario "un sueldo promedio pierde 33.000 pesos anualmente y un sueldo inicial 36.000".Sin embargo, el titular de la parte empresaria, Cesario, explicó que "el salario del empleado bancario fue totalmente recompuesto durante 2017" y precisó que "la inflación fue del 24,8 % y el salario se ajustó en un 24,8 %. Lo que planteamos al sindicato es que nosotros no tenemos necesidad de recomponer salarios en base a la inflación pasada".A raíz del paro de 48 horas y la marcha de Hugo Moyano del miércoles, los bancos alertaron a sus clientes sobre complicaciones que puede haber en los servicios.Palazzo marchará el miércoles junto a su gremio La Bancaria en la protesta convocada por Camioneros y dijo que será en base a lo votado en Mar del Plata "contra la política económica que afecta a los trabajadores, por paritarias libres, por la derogación de la ley previsional, un aumento de emergencia a jubilados, y porque acordamos que cada organización que tuviera inconvenientes estuviera presente y la CGT lo votó más allá que después desertaron algunos".Cabe recordar que el triunvirato de la central obrera, Héctor Daer y Carlos Acuña adelantaron que no se movilizarán con sus gremios, sólo lo hará Juan Carlos Schmid, hombre cercano a Moyano. Fuente: (Clarín).-