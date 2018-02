Hasta el miércoles no habrá atención en los bancos por el paro de 48 horas

Política El titular de La Bancaria defendió la marcha del 21 convocada por Camioneros

El secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo, ratificó el paro nacional de los 48 horas en todos los bancos del país para este lunes y martes, en rechazo al aumento del 9% ofrecido por los bancos.El sindicalista pidió "disculpas y comprensión a la gente, pero no nos dejan otro camino".En diálogo por, cuestionó al gobierno al señalar que "el propio Banco Central está diciendo que la inflación es de 19,4%"."Si pagan el 19,4 por ciento como dice el Banco Central con cláusula gatillo retroactivo al primer día del acuerdo, está todo bien y firmamos, no hay ningún problema", remarcó.Palazzo justificó la realización de un nuevo paro de actividades al insistir en su rechazo al 9% de aumento propuesto por las cámaras bancarias."Ellos (los banqueros) han ofrecido un 9 por ciento de aumento y cuando la inflación supere ese porcentaje, lo actualizan", explicó.Según Palazzo, por la oferta patronal "un sueldo promedio pierde 33.000 pesos anualmente y un sueldo inicial 36.000""Ellos ya dijeron que no van a pagar un bono de fin de año que se cobra hace diez años y tampoco una parte del Día del Bancario", puntualizó.