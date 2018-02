La Bancaria ratificó los paros y denunció "aprietes a trabajadores"

denunció que para las entidades financieras los trabajadores no son lo más importante, porque a diario "no reconocen las categorías, no abonan las horas extras, imponen el fraccionamiento de las vacaciones y obligan al personal a sobrellevar la atención al público sin cubrir los necesarios puestos laborales".Un documento gremial firmado por Palazzo y el secretario de Prensa, Eduardo Berrozpe, en representación de la conducción nacional del sindicato, también denunció "los aprietes a los trabajadores" y ratificó los paros del lunes y martes próximo en todo el país en rechazo del 9 por ciento de propuesta patronal de incremento salarial.Los dirigentes gremiales condenaron hoy "la intransigencia empresaria" al insistir con una oferta de mejora de los haberes del 9 por ciento, cuando "la inflación de 2017 se ubicó según el propio gobierno en el 24,8 por ciento y la proyección para este año indica que estará muy cerca de ese guarismo, lo que confirma -más allá de las palabras marketineras de los bancos- que los trabajadores para nada son lo más importante".Palazzo y Berrozpe señalaron también que el cliente más importante de los banqueros es hoy el gobierno, necesitado de crédito para sostener "un esquema económico inviable que tiene, precisamente por eso, por principal beneficiario a las entidades financieras"."De esa forma se endeuda al Estado, con una riesgosa bicicleta financiera. La rentabilidad es fenomenal y, esa fiesta, será pagada por los trabajadores. Esas dos partes acordaron cómo 'ahorrar' a costa de los ingresos alimentarios de los empleados con o sin trabajo, activos o jubilados, de los hijos de las familias más pobres", dijeron.Los sindicalistas reseñaron, además, que "el gobierno mintió cuando prometió derogar el impuesto al salario, cuando dijo que respetaría los derechos laborales, cuando afirma que controlará la inflación y el Índice de Precios al Consumidor", y expresaron que, por el contrario, promueve "el alza de precios a partir de la desregulación, con tarifazos, elevadas tasas de interés y con devaluación", puntualizó el documento gremial."Desde diciembre aprieta para que el sindicato acepte un 9 por ciento. De mil maneras, incurriendo en delito e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además, el 30 de enero Trabajo suspendió de forma irregular la Comisión Paritaria. Por todo ello, los trabajadores paralizarán las tareas el lunes y martes", concluyeron los sindicalistas.Télam.