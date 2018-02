Por deudas, productores de arándanos piden conformar mesa de trabajo

El Comité Argentino de Arándanos (ABC) solicitó al Ministerio de Agroindustria y al Ministerio de Trabajo de la Nación la conformación de una mesa de trabajo conjunto por conflicto con el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), que reclama aportes y contribuciones previas a su restablecimiento, ocurrido en 2016.



Además se pide por la suspensión de las fiscalizaciones que está llevando adelante el registro hasta tanto no se resuelva la problemática.



"Consideramos esta situación como un abuso y un atropello que daña seriamente a los productores y a toda la cadena de la industria. Le pedimos a las autoridades gubernamentales que tomen cartas en el asunto, dado que se trata de una injusticia ya que se nos reclaman aportes que no estaban estipulados", explicó Federico Bayá, presidente del ABC.



El RENATRE realizó durante noviembre fiscalizaciones en las plantaciones de arándanos de la provincia de Entre Ríos para registrar y renovar la Libreta de Trabajo Rural (LTR), y constatar la regularidad de contribuciones fijadas en la ley 25.191.



Como resultado, está exigiendo el pago de deudas que superan el millón y alcanzan hasta los dos millones de pesos en aportes correspondientes al período durante el cual funcionó el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), ente independiente bajo orbita de la cartera laboral, creado durante la gestión del gobierno anterior para reemplazar el RENATRE.



Desde el ABC se está argumentando que durante los años que funcionó el RENATEA, los trabajadores de cosecha y empaque, de quienes se reclaman las sumas supuestamente adeudadas, no estaban incluidos en la ley 26727, regulación que ha cambiado por la recomposición del RENATRE, pero que no regía anteriormente.



"Estamos solicitando una mesa de trabajo que permita resolver en el marco del diálogo este conflicto, y la suspensión de las fiscalizaciones hasta tanto se aclare la situación", finalizó Baya.



El ABC, que constituye más del 80% de las exportaciones de arándanos de nuestro país, nuclea a las cámaras regionales del sector, que son la Asociación de Productores de la Mesopotamia (APAMA), la Cámara Argentina de Productores de Arándanos y otros Berries (CAPAB), y la Asociación de Productores de Arándanos de Tucumán (APRATUC).