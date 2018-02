Cuánto te cobra el banco por sacar plata de los cajeros automáticos

Si bien abrir y mantener las cajas de ahorro es gratis (lo mismo que la primera tarjeta de débito al momento de apertura de la cuenta), operar con cajeros automáticos de otros bancos y, en algunos casos, los que están instalados en otros lugares que no sean sucursales bancarias (por ejemplo: shoppings o estaciones de servicio, aunque sean de la misma entidad) tiene costo.Sin embargo, no todos los bancos locales cobran lo mismo, como puede verse en el cuadro que armó el Banco Central de la República Argentina y que se desglosa a continuación.Hay dos posibilidades: que uno opere en cajeros de otros bancos pero dentro de la misma red (que puede ser Banelco o Red Link) o que opere en cajeros de otros bancos que están, además, en otra red.En el primer caso, las comisiones son disimiles pero rondan entre los $15 y $30 (hay excepciones más arriba). De los más populares, uno de los que más cobran es el Banco Nación ($30,25) y el Ciudad ($26). El Galicia cobra $20,36; el Provincia (Bs.As.), $19; el Itau, $27,02; el Santander Río, $27,52; el Supervielle, $35,42; el HSBC, $33,80; el ICBC, $32,62; el Credicoop, $16,82; el Comafi, $25,70; y el Francés, $25,41.Cuando del segundo caso se trata, el Nación cobra $36,30; el Ciudad, $30; el Galicia, $23,30; el Provincia, $23; el Itau, $31,17; el Santander Río, $32,72; el Supervielle, $39,35; el HSBC, $41,60; el ICBC, $37,22; el Credicoop, $20,57; el Comafi, $28,27; y el Francés, $30,25.En este caso, no todos cobran (de hecho, casi ninguno). Los que sí: Finansur ($19,36) y Supervielle ($35,42), de los más conocidos.Son gratis las operaciones por ventanilla, las transferencias bancarias y las operaciones que se lleven a cabo a través de los cajeros automáticos y las terminales autoservicio dentro de alguna sucursal de la misma entidad de donde se es cliente.Es decir, a diferencia de las cajas de ahorro, las entidades no pueden cobrar por retiros en cajeros de otras entidades, independientemente de las redes.Cronista.com.