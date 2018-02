Redrado cuestionó que el Banco Nación intervenga para frenar al dólar

El expresidente del Banco Central (BCRA) Martín Redrado cuestionó que el Banco Nación (BNA) intervenga en el mercado de cambios para frenar el avance del dólar, al considerar que "no está entrando ni tiene la gimnasia para administrar el tipo de cambio".



"Hay que clarificar la política del Banco Nación, que no tiene el entrenamiento para marcar el sendero que el Gobierno quiere. Está claro que el BCRA no quiere intervenir por la filosofía que tiene", señaló y consideró que a la Argentina le falta "tiempo" hasta que el tipo de cambio fluctúe.



En este sentido, aclaró que la entidad que dirige Javier Gonzalez Fraga "actúa por orden del Ministerio de Finanzas y de Hacienda" y alertó que su participación en la plaza cambiaria mayorista no es una opción correcta ya que "no está entrenado, no tiene la gimnasia para administrar el tipo de cambio".



"El tipo de cambio debería converger con la tasa de inflación. Es confuso lo que está haciendo el Gobierno. Deberían mandar a la gente de la mesa de operación del BCRA al BNA", opinó.



En este sentido precisó que "lo que hizo el viernes el Nación fue ir de a poco todo el día y después barriendo sobre el final, el mercado siempre te espera, hay que tener la gimnasia del minuto a minuto, cuándo hay que barrer con la demanda y eso no se está viendo".



"La intervención debería partir de la mesa del BCRA no del BNA. Son gente entrenada para eso. Entiendo que no lo van a hacer ya que la filosofía es otra", analizó.



Respecto a la situación internacional por la suba de tasas de interés en los Estados Unidos, advirtió que "el mundo ingresa en un nuevo escenario", en el cual "el costo del dinero aumentó y las tasas de interesa van hacia arriba y no hacia abajo".



"Lo mejor en materia de costo del dinero ha pasado y al subir el costo del dinero se van a perjudicar los bonos. Para países como la Argentina el costo de dinero aumentó", planteó.



Y pronosticó un 2018 "mucho más volátil", que debe hacerse la idea que "quedó atrás la etapa del dinero barato".



La semana pasada, el dólar se recalentó y rozó los $ 20,50 en el mercado minorista. En varias de las ruedas, el billete se desinfló sobre el final con intervenciones que los hombres de mercado atribuyeron al BNA, aunque la entidad se encargó de negarlo.



El jueves, el banco oficial habría colocado en la plaza unos 400 millones del Tesoro a través del BNA.



El Cronista.com.