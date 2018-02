El consumo de carne vacuna se recuperó en enero y creció un 7%

El consumo de carne vacuna registró en enero una fuerte recuperación respecto del año anterior, ya que promedió 63,4 kilogramos per cápita al año y se elevó 7% respecto de los niveles que tenía en enero de 2017.Desde septiembre de 2015, según los registros del Ministerio de Agroindustria, que no se registraba un consumo per cápita tan elevado como el registrado el mes anterior.De todos modos, si se toma el consumo promedio móvil de los doce últimos meses, una medida más estable, el consumo doméstico de carne se ubicaba en 58,3 kilos anuales por habitante y quedaba 4,6% por arriba del promedio que se registraba un año atrás.Los datos surgen del informe mensual de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carne (Ciccra) sobre el desempeño de la industria frigorífica, difundido este miércoles.La entidad reflejó que el consumo interno de cortes vacunos siguió beneficiándose con la mayor oferta de carne, que fue de 259.000 toneladas res con hueso el mes pasado y registró un aumento interanual de 10%."Puesto en términos absolutos, entre los últimos dos enero se volcaron al mercado 24,2 mil toneladas más de carne", destacó el informe sectorial.De las 259 mil toneladas de carne volcadas al mercado por la industria en enero, unas 235 mil toneladas se destinaron al abastecimiento interno en el primer mes del año, con una participación de 90,7% sobre el total.La recuperación del consumo luego de la caída registrada en ese indicador entre 2015 y 2016, se apoyó tanto en la mayor oferta de carne como en los movimientos de los precios.En ese sentido, Ciccra indicó que el valor de la hacienda en pie comercializada en el Mercado de Liniers se ubicó en $ 27,871 en enero de 2018, con una suba de 18,9% en relación a enero de 2017. Es decir, el ganado se movió "muy por debajo de la inflación general de precios", indicó el informe industrial.En sintonía, en los mostradores de las carnicerías del Gran Buenos Aires (GBA) el precio promedio de los cortes vacunos tuvo un alza de 0,9% mensual, y al comparar ese dato con enero de 2017 el aumento promedio fue de 19,2%.Al medirlo en dólares estadounidenses, el valor promedio de la hacienda registró su cuarta baja consecutiva en el primer mes del año."La depreciación del peso argentino, que fue de 7,8% con relación al promedio de diciembre de 2017, hizo que el precio de la hacienda descendiera a u$s 1,463 por kilo vivo", indicó Ciccra. Se trata del valor más bajo en dólares que cobran los productores ganaderos por sus bovinos en los últimos siete años y medio.En la editorial que acompaña el informe, el titular de Ciccra, Miguel Schiariti, lamentó "la medida de degradar a la Subsecretaría de Control Comercial Agropecuario a Dirección Nacional", y explicó que esa decisión "nos preocupa porque creemos que el compromiso de sanear la cadena comercial necesita de un área especializada que gestione y lidere los cambios necesarios"."La medida fue anunciada el 1° de febrero, y a pesar del compromiso asumido por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca (Guillermo Bernaudo) en la reunión de la Mesa de Carnes el pasado 6 de febrero, hasta hoy no se conocen las funciones y atribuciones de la Dirección Nacional, por lo que el temor a que le hayan cercenado importantes facultades de fiscalización y sanción se agigantan con el paso de los días", afirmo Schiariti.