Pagos con cheques diferidos crecieron 15% en enero y batieron picos de 2017

En enero de 2018 se negoció en el mercado de capitales un total de 10.000 cheques diferidos, cifra que marcó un crecimiento mensual de 15,3% según informó hoy la consultora First Capital Group, con lo que el volumen alcanzó a $ 1595 millones, total que superó en 10,3% a los valores negociados durante diciembre de 2017.

''En total se negociaron 10.000 unidades, lo que representa un aumento mensual de 15,3%. El mes pasado, se negociaron $ 1595 millones en el mercado de cheques diferidos, lo cual representa un aumento de 10,3% en relación a diciembre y un aumento del 85% respecto a enero de 2017", precisó First Capital.



"Las operaciones de enero totalizaron $ 1595 millones, marcado el registro máximo alcanzado en los últimos 12 meses y superando el mayor registro de marzo pasado con $ 1589 millones", añadió el informe divulgado hoy.

"'La proporción de CPD (Cheque Pago Diferido) avalados fue de 99,4% y el plazo promedio del total negociado aumentó a 160 días", detalló el informe que determinó en 25,80% la tasa nominal anual a 30 días como promedio del mercado.

"Dentro de los cheques avalados, el 25% de las transacciones se concentraron en plazos de hasta 90 días, el 38% entre 90 y 180 días y el 37% restante, en plazos mayores a los 180 días", consignó First Capital en su informe.