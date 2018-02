El Banco Central pagó unos U$S 21.000 millones por intereses de Lebac

El Banco Central (BCRA) ha desembolsado alrededor de US$ 21.000 millones en concepto de pago de intereses de Lebac en 2016 y 2017, de acuerdo con cifras oficiales del ente monetario para el primer año y de proyecciones realizadas por expertos para el segundo año, ya que el balance del Central para el año pasado se conocerá el mes próximo.Al 31 de diciembre de 2016 el stock acumulado de Lebac fue de $ 698.831 millones, en el que fue el primer año de gestión del actual presidente de la entidad, Federico Sturzenegger, de acuerdo con los Estados Contables del ente monetario.Los intereses pagados a lo largo de 2016 por las Lebac totalizaron $ 153.344 millones, los cuales traducidos a dólares significaron una erogación de más de US$ 10.000 millones, teniendo en cuenta el tipo de cambio promedio de ese año.En los primeros días de 2016, el dólar cotizaba a $ 13,8 avanzando por encima de los $ 14 a lo largo del primer semestre y concluyendo a $ 15,85 por unidad de la moneda estadounidense en los últimos días del año, de acuerdo con la información del Banco Central.Los Estados Contables del ente monetario al 31 de diciembre de 2016 son los últimos publicados, ya que los correspondientes a 2017 se harán públicos el mes próximo.En lo que hace a 2017, y de acuerdo con proyecciones realizadas por especialistas privados , el pago de intereses por la deuda generada por la emisión de Lebac sufrió un incremento de alrededor del 20%, siempre en términos de pesos que es la moneda en la que se emite ese instrumento financiero.Al finalizar el año pasado, la información del BCRA muestra que el stock de Lebac se ubicaba en 1,2 billones de pesos, un salto de $ 500.000 millones respecto a 12 meses antes y tres veces más que los $ 385.332 millones del acumulado en estas letras informado en los Estados Contables de 2015.De acuerdo las estimaciones privadas citadas, el pago de intereses de Lebac a lo largo de 2017 osciló entre los $ 180.000 y los $ 190.000 millones.Si se tiene en cuenta que el dólar cotizaba a $ 15,91 en los primeros días del año pasado y que descendió a unos $ 15,40 a mediados de año, para finalizar el ejercicio en $ 18, las fuentes consideran que el BCRA pagó en 2017 un mínimo de US$ 11.000 millones de dólares por intereses de Lebac.Si bien una parte de las Lebac emitidas por el BCRA cuentan con respaldo en dólares de las reservas internacionales, tal como sostiene el Central en sus trabajos y comunicaciones técnicos y para la prensa, esta política de esterilización monetaria arroja una factura elevada en términos del pago de intereses.En este sentido, en las últimas semanas se ha delineado una corriente de economistas, entre los cuales se encuentra el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, que aboga por un canje de Lebac por un bono del Tesoro nacional, para "limpiar" el déficit cuasifiscal del Central aunque esto lleve a un incremento de la deuda pública.En favor de este planteamiento, se argumenta que la tasa de interés que se pagaría por el título que se entregaría a quienes voluntariamente accedan a canjear sus tenencias de Lebac, sería sustancialmente menos onerosa que el 27% que paga el Central actualmente.En cualquier caso, es un secreto a voces en el mercado que la autoridad monetaria se opone a rajatabla a un movimiento de este tipo, teniendo en cuenta el fuerte golpe que sufriría la credibilidad de la institución en el caso de dicho canje, además de que Sturzenegger confía plenamente en su política de combate contra la inflación.